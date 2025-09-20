دووارە نرخ تومان ئیرانی وەرانوەر دۆلار ئەمریکی داوەزێد

شەفەق نيوز- تەهران

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور پویل ئیرانی، ئمڕوو شەممە داوەزیان توومار کرد، کە نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 10.320 ملیۆن تومان، وە زیایبوینیگ رەسیە 3.78% وەچەو رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە.

نرخ 100 دۆلار لە دانیشتن فرووشتن و سەنین لەی رووژەیل دویاییە لەپای 9.930 ملیۆن تومان، بوی وەگورەی داتایەیل سایتەیل روانگەکردن ناوخوەیی.

ئەنجومەن ئاسایش نەتەوە یەکگرتگەیل، دویەکە جمعە، دەنگدا وەدژ پڕۆژەی بڕیار هەڵگردن سزایەیل لەبان ئیران وەشیوەیگ هەمیشەیی.

وەرجەیە، ئەنجومەن ئاسایش ناودەوڵەتی کە 15 ئەندامەر دەنگدا لەبان پڕۆژەی بڕیارەگە، دویای ئەوە کە بەریتانیا و و فەرەنسا و ئەڵمانیا ئۆپراسیۆنیگ وەماوەی 30 رووژ لە ئۆگست راگەیانن ئەرا گلەوداین سزایەیل نەتەوە یەکگرتگەیل، کە توومەتبار ئیران کردن وە پابەندنەوین وە رێککەفتن ئەتۆمی کە لە ساڵ 2015 وەگەرد هیزەیل ناودەوڵەتی واژوو کریا، کە ئامانجی ئەوەسە کە نەیلێد گەشە وە چەک ئەتۆمی بکەێد.