دووارە.. سوپای پاسداران ئامانجگردن شۊنەیل ئەمریکی لە بەحرەین و کووەیت راگەینێد

شەفەق نیوز - تاران

سوپای پاسداران ئیرانی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان لە ئامانجگردن شۊنەیل ئەمریکی لە بەحرەین و کووەیت.

سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ وت، کە هیز دەریایی سوپای پاسداران گورزەیل تونیگ وەشانە بان شۊنەیل ئەمریکا لە پەلاماریگ هاتوەخاتە لەناو بیس و دۊەمین شەپوول لە ئۆپراسیۆن "سەرکەفتن 2".

دیاری کرد کە پەلامارەگە "باڵەخانەیل ئەممارکردن و خاسەوکردن فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان سەر وە یەکە ئەمریکییەیل جیگیر لە فڕۆکەخانەی (سەخیر) لە بەحرەین کردە ئامانج، کە بۊە مدوو خاپوورکردنیان".

سوپای پاسداران ئاشکرا کرد کە پەلامار دۊەم "باڵەخانەیل ئامادەکردن بەلەمەیل لە جۊر TF59 لە بەندەر سەلمان لە بەحرەین کردە ئامانج، کە بۊە مدوو خاپوورکردنیان و رەسانن زەرەدەیل قورسیگ وە بەلەمەیل".

دووپات کرد لە"هەڵسان ئاگر لە باڵەخانەیل نیشتەجیبۊن و پاڵپشتی و ئامادەکردن تایبەت وە هیزە دەریاییە تایبەتەیل لە بنکەی (عەریفجان) لە کووەیت، و خاپوورکردنیان وە تەواوی".

لە وەرانوەر ئەوە، سوپای کووەیتی نواگیریکردن و وەرپەرچدان مووشەکەیل و درۆنەیل ئیرانی وەلایەن سیستەم وەرگرییەیلی راگەیان، هاووەخت وەگەرد کوتیان فیکەی هوشداری لە وڵاتەگە.

لەلای خوەیشەو، وەزارەت ناوخۆی بەحرەینی راگەیان، لە کوتیان فیکەی هوشداری لە وڵاتەگە دۊای پەلاماریگ ئیرانی، لە وەختیگ داوای ئارامگردن و چگن وەرەو نزیکترین شۊن ئارام لە هاوڵاتییەیل و نیشتەجیبویەیل کرد.

شەوەکی ئمڕوو دوشەممە، سوپای پاسداران ئیرانی، راگەیان لە جیوەجیکردن پەلامارەیلیگ وە مووشەک و فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان کە شۊنەیل سەربازی و دامەزراوەیلیگ کردە ئامانج کە وت سەر وە هیزەیل ئەمریکین لە کووەیت و بەحرەین و ئوردن، ئەوەیش دۊای ئەو گورزەیل ئەمریکییە کە شەفەق ئمڕوو ئیران کردە ئامانج. فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم)، لە وەختێگ زۊتر لە ئمڕوو دووشەممە، لە کۆتاییهاتن شەو نۆهەم لەبان یەک لە ئۆپراسیۆنەیل سەربازی دژ وە ئیران راگەیان، و دووپات کرد لە ئامانجگردن شۊنەیل سەربازی و دامەزراوەیل پەیوەندیدار وە تواناییەیل دەریایی و مووشەکیی.