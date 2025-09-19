دووارە زەویلەرزەیگ 7,8 پلەبی دەێد لە رووسيا و ئاگادارکردن لە تسونامی
2025-09-19T05:21:52+00:00
شەفەق نيوز- مۆسكۆ
زەویلەرزەی تونیگ وە هاز 7,8 پلە داد لە وەرانوەر کناراوەیل كامشاتكا لە ئەوپەڕ خوەرھەڵات رووسیا، وەگورەی پەیمانگای وەشکین جیولۆجی ئەمریکی.
زەویلەرزەگە وەدویری 128 کیلۆمەتر خوەرھەڵات شار بيتروبافلوسك-كامشاتسكی بوی، وەقویلی 10 کیلۆمەتر، کە هیشت ناوەند هوشداریکردن تسونامی لە ئەمریکا و زەریای ئاگادارکردن لە شەپوولەیل رخداریگ ئەگەری وەدرویژایی کناراوەیل نزیک دەرکەێد.
لە 30 تەمووز گوزەشتە، زەویلەرزەیگ وەتونی 8.7 پلە داد لە نیمچە دوورگەی كامتشاتكا خوەرهەڵات رووسیا، کە لە شوینی تسونامی وە بەرزی چوار مەتر رویدا.