دزەکردن مادەیل تیشکدەر لەناو شوینیگ ئەتۆمی لە ژاپۆن
شەفەق نیوز - چەودیاریکردن
کۆمپانیای "Tohoku Electric Power" کارپیکەر وێستگەی ئۆناگاوا ئەرا وزەی ئەتۆمی لە پارێزگای میاگی ژاپۆنی، ئاشکرای چەودیاریکردن دزەکردن شلەیگ کرد کە مادەیل تیشکدەر لەخوەی گرێد لە یەکەی بەرهەمکاری دۊەم لە وێستگەگە.
کۆمپانیاگە لە بەیاننامەیگ دیاری کرد کە دزەکردنەگە لە بەش تۆربینەیل لە سەعاتەیل رووژ ئاشکرا کریاس.
وتیش: شلە تیشکدەرەگە لە ری زەنگیگ لە تانکی ئاوڕیژ پەمپ خەسەوکەرەگە دزە کردگە، و کارلیکەرەگە وە تەواوی لەکار وسیاوێد مەوقەی ئاشکراکردن رۊداوەگە.
کۆمپانیاگە دووپات کرد شلەگە لە سنوورەیل باڵەخانەگە رەد نەکردگە، و هیچ کاریگەرییگ لەبان ژینگەی دەورگرد توومار نەکریاس.
لەی باوەتەو، کۆمپانیاگە رەت کرد هەر پەیوەندییگ لەناوەین ئی رۊداوە و زەویلەرزەیگ کە هازەگەی رەسیە 6.3 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر، کە دا لە خود ناوچە لە سەعاتەیل ئیوارە، کە هەردوگ رۊداوەگە وە شیوەیگ سەروەخوەی رۊ دانە.
وێستگەی ئۆناگاوای ئەتۆمی کەفێدە بان کەناراو باکوور دوورگەی هۆنشۆ، و دووری نزیکەی 330 کیلۆمەتر لە باکوور خوەرهەڵات تۆکیۆ، و لە ساڵ 1984ـەو کار کەێد.