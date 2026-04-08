درۆنەیل ئیرانی پەلامار کوەیت دەن و هەڕەشەی موشەکی وەبان ئیمارات

شەفەق نیوز- کوەیت/ ئەبوزەبی

وەزارەت وەرگری کوەیتی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە وەرگرییە ئاسمانییەیل لە سەعات هەشت شەوەکییەو پەسا نواگیری بڕ خەسیگ لە پەلامارەیل ئیران کەن، کە فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل پەلامار دامەزراوەیل گرنگ لە باشوور وڵاتەگە دانە، لە وەختیگ ئیمارات دووپات کرد لە کەفتیەسە وەر هەڕەشەی موشەکی و فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل دوژمنکار.

قسەکەر فەرمی وەزارەت وەرگری کوەیتی عەقید روکن سەعوود عەتوان وت: وەرگرییە ئاسمانییە کوەیتییەیل لە سەعات هەشت شەوەکی ئمڕووەو تا ئیسە پەسا نواگیری بڕ خەسیگ کەن لە پەلامارەیل دوژمنکارانەی ئیرانی، و دیاری کرد کە نواگیری 28 فڕۆکەی بیفڕۆکەوان کردنە کە دەوڵەت کوەیت کردنەسە ئامانج.

وتیش هیزە چەکدارەیل کوەیت توەنستنە ریگری لە شمارەیگ گەورە لە فڕۆکە بیفڕۆکەوانە دوژمنەیل بکەن، وە وتیشئ: بڕیگیان دامەزراوەیل نەفتی گرنگ و وێستگەیل وزە لە باشوور وڵاتەگە کردنەسە ئامانج.

دیاری کرد کە ئەو پەلامارەیلە زەرەردەیل ماددی گەورە لە دامەزراوەیل ژیرخان نەفتی و وێستگەیل هیز کارەبا و پاڵاوکردن ئاو رەساننە، وە دووپاتکردن لەبان ئەوە کە سەرۆکایەتی ئەرکان گشتی سوپا گشت تەقەلایەیل چەودیاریکردن و نواگیریکردن ئەرا ئی ئامانجگردنەیلە دەێد.

لەی چوارچیوە، وەزارەت وەرگری ئیمارات راگەیان کە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی ئیسە نواگیری هەڕەشەی موشەکی و فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل دوژمن کەن لە ئاسمان دەوڵەتەگە، وە دووپاتکردن لەبان ئەوە کە ئەو دەنگەیلە کە لە ناوچەیل جیاجیا ژنەفیانە ئەنجام کارکردن سیستەمەیل وەرگری ئاسمانییە لە ریگری کردن لە موشەکەیل و فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل ئەرا مقیەتیکردن ئاسمان و دامەزراوەیل گرنگ.

یەیش دویای راگەیانن وسانن تەقەی وەختانە ئەرا ماوەی دوو هەفتە لەناوەین ئەمریکا و ئیران وە ناوجیکردن پاکستان تیەێد، کە وسانن پەلامارەیل دوولایەنە و وازکردن دەریاوانی لە گەروو هورمز لەخوەی گرد، لەناو راپۆرتەیلیگ لە رەزامەنی ئیسرائیل وەگەرد هێورەوکردن رەوشەگە.

هەرلیوا وەرگری ئیسلامی لە عراق، کە گروپەیل چەکدار شیعە لەخوەی گرێد، وسانن ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیلەی لە عراق و ناوچەگە ئەرا ماوەی دوو هەفتە راگەیان.