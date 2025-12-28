درۆنەیل ئۆکرانیا پەلامار پاڵاوگەی سيزران لە رووسیا دەن

شەفەق نيوز- كیێڤ

سوپای ئۆکرانیا، ئمڕوو یەکشەممە، پەلاماردان پاڵاوگەی نەفتی سيزران لە ناوچەی سامارای رووسیا مەوقەی شەو وە فرۆکەیل بێفڕۆکەوان راگەیان.

دەزگای ئەرکان گشتی لە کیێڤ لە بەیاننامەیگ وت: پەلامارەگە بویە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو ئەو پاڵاوگە، وتیش هیمان بڕ زەرەدەیل هاناو هەڵسەنگاندن.

وتیش: گورزیگ وەلایەن ئۆکرانیا لەی ماوەی دویاییە لەبان پاڵاوگەی نەفتی ڤۆڵگوگراد زەرەد وە لویلەیل و ئامێرەیل بەرهەمکردن رەسان.

پاڵاوگەی سيزران و ڤۆڵوگراد لە دامەزراوەیل موفتی گرنگن لە رووسیا، کە رۆڵیگ گرنگ رانن لە بەرهەمکردن نەفت، کە هیلێد بوودە ئامانجیگ ستراتیژی لەی جەنگە.