درۆنەیل ئۆکرانیا پەلامار پاڵاوگەی سيزران لە رووسیا دەن

2025-12-28T14:01:13+00:00

شەفەق نيوز- كیێڤ 

سوپای ئۆکرانیا، ئمڕوو یەکشەممە، پەلاماردان پاڵاوگەی نەفتی سيزران لە ناوچەی  سامارای رووسیا مەوقەی شەو وە فرۆکەیل بێفڕۆکەوان راگەیان. 

دەزگای ئەرکان گشتی لە کیێڤ لە بەیاننامەیگ وت: پەلامارەگە بویە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو ئەو پاڵاوگە، وتیش هیمان بڕ زەرەدەیل هاناو هەڵسەنگاندن.

وتیش: گورزیگ وەلایەن ئۆکرانیا لەی ماوەی دویاییە لەبان پاڵاوگەی نەفتی ڤۆڵگوگراد زەرەد وە لویلەیل و ئامێرەیل بەرهەمکردن رەسان.

پاڵاوگەی سيزران و ڤۆڵوگراد لە دامەزراوەیل موفتی گرنگن لە رووسیا، کە رۆڵیگ گرنگ رانن لە بەرهەمکردن نەفت، کە هیلێد بوودە ئامانجیگ ستراتیژی لەی جەنگە.

