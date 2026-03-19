‏درۆنەیل دوو پاڵاوگە لە کوەیت گرنە ئامانج

2026-03-19T10:08:55+00:00

شەفەق نیوز ـ کوەیت

‏پالاوگەیل بەندەر ئەحمەدی و بەندەر عەبدوڵا لە کوەیت، ئمڕوو پەنجشەممە، کەفتنە وەر پەلامار   درۆن کە بویە هووکار هیزگردن دوو ئاگر، بێ ئەوەگ هویچ زەخمدارییگ توومار بکریەێد.

‏دامەزراوەی پترۆڵ کوەیتی راگەیان  یەکێ لە یەکەیل پالاوگەی بەندەر ئەحمەدی کەفتیە وەر پەلامار  درۆن و بویە هووکار ئاگریگ بویچگ، و دووپاتکرد  هویچ کەسیگ لە ئەنجام ئی رویداوە زەخمدار نەویە

‏وتیش کە پالاوگەی بەندەر عەبدوڵا ئەویش و هەمان شێوە کەفتیەسە وەر پەلامار درۆنیگ، و بویە هووکار هیزگردن ئاگر لە یەکێ لە یەکەیل پاڵاوگەگە.

‏لای خوەیەو، هێزەیل ئاگرکپکردن کوەیتی راگەیان  شەش تیم خەریک کپەوکردن ئاگرەیل هەردوگ پالاوگەی بەندەر ئەحمەدی و عەبدوڵان.

