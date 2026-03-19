‏درۆنەیل دوو پاڵاوگە لە کوەیت گرنە ئامانج

شەفەق نیوز ـ کوەیت

‏پالاوگەیل بەندەر ئەحمەدی و بەندەر عەبدوڵا لە کوەیت، ئمڕوو پەنجشەممە، کەفتنە وەر پەلامار درۆن کە بویە هووکار هیزگردن دوو ئاگر، بێ ئەوەگ هویچ زەخمدارییگ توومار بکریەێد.

‏دامەزراوەی پترۆڵ کوەیتی راگەیان یەکێ لە یەکەیل پالاوگەی بەندەر ئەحمەدی کەفتیە وەر پەلامار درۆن و بویە هووکار ئاگریگ بویچگ، و دووپاتکرد هویچ کەسیگ لە ئەنجام ئی رویداوە زەخمدار نەویە

‏وتیش کە پالاوگەی بەندەر عەبدوڵا ئەویش و هەمان شێوە کەفتیەسە وەر پەلامار درۆنیگ، و بویە هووکار هیزگردن ئاگر لە یەکێ لە یەکەیل پاڵاوگەگە.

‏لای خوەیەو، هێزەیل ئاگرکپکردن کوەیتی راگەیان شەش تیم خەریک کپەوکردن ئاگرەیل هەردوگ پالاوگەی بەندەر ئەحمەدی و عەبدوڵان.

‏

‏

‏

‏

‏