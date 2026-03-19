درۆنەیل دوو پاڵاوگە لە کوەیت گرنە ئامانج
شەفەق نیوز ـ کوەیت
پالاوگەیل بەندەر ئەحمەدی و بەندەر عەبدوڵا لە کوەیت، ئمڕوو پەنجشەممە، کەفتنە وەر پەلامار درۆن کە بویە هووکار هیزگردن دوو ئاگر، بێ ئەوەگ هویچ زەخمدارییگ توومار بکریەێد.
دامەزراوەی پترۆڵ کوەیتی راگەیان یەکێ لە یەکەیل پالاوگەی بەندەر ئەحمەدی کەفتیە وەر پەلامار درۆن و بویە هووکار ئاگریگ بویچگ، و دووپاتکرد هویچ کەسیگ لە ئەنجام ئی رویداوە زەخمدار نەویە
وتیش کە پالاوگەی بەندەر عەبدوڵا ئەویش و هەمان شێوە کەفتیەسە وەر پەلامار درۆنیگ، و بویە هووکار هیزگردن ئاگر لە یەکێ لە یەکەیل پاڵاوگەگە.
لای خوەیەو، هێزەیل ئاگرکپکردن کوەیتی راگەیان شەش تیم خەریک کپەوکردن ئاگرەیل هەردوگ پالاوگەی بەندەر ئەحمەدی و عەبدوڵان.