درۆنیگ ئیسرائیلی ماشینیگ لە باشوور لوبنان کەێدە ئامانج

شەفەق نیوز ـ بەیروت

گورزەیل ئیسرائیل، ئمڕوو دووشەممە، ماشینیگ لەبان ری شارۆچکەی زەبدین باشوور لوبنان کردە ئامانج وەگەرد هەبوین خەوەر زەخمداریبوین.

وەپای کەنال "روسیا الیوم" درۆنیگ ئیسرائیلی ماشینیگ لەبان ری شارۆچکەی زەبدین نزیک نەبتیە کردە ئامانج.

وەپای زانیاری سەرەتایەیل، کە دەزگا راگەیاننەیل ترەک بڵاویکردنە، "کەسیگ ورد ژنەگەی، لەناو ماشینە وە ئامانج گیریاگە گیان لەدەسدان".

هێزەل ئیسرائیلی وەشیوەی نیمە رووژانە وەردەوامن لەبان ئەو ئاگربەسە کە کریا وە گورزەیل ماشین و ژیرخان ئابووری ناو زەوی لوبنان کەنە ئامانج، زیاتر ئەوانەگ سەر وە حیزبولڵان.