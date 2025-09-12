درۆنیگ ئیسرائیلی پالامار ماشینیگ دەێد لە باشوور لوبنان

شەفەق نيوز- بەيروت

ئاژانس نیشتمانی راگەیانن لوبنانی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا کە درۆنیگ ئیسرائیلی پالامار ماشینیگ دا لە ناوچەی عیتا جەبەل لە باشوور وڵات.

ئاژانسەگە وتیش: خەوەر لە کەفتن قوربانی یا ئەو ماشینە کە پەلامار دریا نەڕەسیە، و ماشینەیل فریاکەفتن رەسینە شوین رویداوەگە.

لە 27 تشرين دویەم 2024، رێککەفتن ئاگربەسی رەسین. ئاست جیوەجیکردن ناوەین ئیسرائیل و حزبولڵای لوبنان، دویای زیاتر لە یەک ساڵ لە وازکردن بەرەی پاڵپشتیکردن کەرت غەززە لەلایەن حزبولڵا.