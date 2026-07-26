داڵگ خوەی ی کوشت و لاشەی پارچە پارچە کرد.. تاوان ژنیگ وڵات میسر لەرزنێد

شەفەق نيوز- ئیسکەندەریە

لایەنەیل لێکۆڵینەوەی میسری بڕیار دان ئەو خانمە پارێزەر توومەتبارە کە داڵگ خوەی کوشتیە و لاشەی لە ئەسکەندەریە پارچە پارچە کردگە، بخەنە ناو خەسەخانەی مەعموورە ئەرا پزیشکی دەروینی ئەرا زانستن ئاست دەروینی و فامی.

ئی بڕیارە هاووەخت بۊ وەگەرد وەردەوامبۊین لێکۆڵینەوەیل لە رویداوەگە، دۊای ئەوەگ دادوەر نووەەکردنەیل بڕیار دا ژنە پارێزەر توومەتبارەگە ئەرا ماوەی 15 رووژ لەبان لێکۆڵینەوەیل زیندانی بکەێد، لەوەر توومەتبارکردنی وە کوشتن داڵگە وەساڵچگەگەی و پارچە پارچەکردن تەرمەگەی و شاردن بەشەیلیگ لەلی لەناو ئەو شوقە کە وەگەردی لەناوی ژیا.

هۊردەکارییەیل رویداوەگە دەس وەپی کرد وەختیگ بڕیگ لە دانیشتگەیل تەلاریگ لە جادەی دەی رەمەزان لە ناوچەی سیدی بشر قبلی، دەزگایەیل ئەمنی ئاگادار کردن لە دەرچگن بوویگ گەن لە یەکیگ لە شوقەیل.

هیزیگ ئەمنی چگنە شۊن ئاگادارکردنەگە، و وە وەشکین دەرکەفت کە شوقەگە ها قات چوارەم، و لەلایەن ژنە پارێزەریگەو وە کرا گیریا کە وەگەرد داڵگە وەساڵچگەگەی لەناوی ژیا.

دۊای جیوەجیکردن ریکارە یاساییەیل و وەشکین شوقەگە، هیزەیل لێکۆڵینەوە بەشەیلیگ لە لاشەی ژنیگ لەناو هۆڵەگە پەیا کردن، لە وەختیگ بەشەیل ترەک لەناو جانتایگ سەفەر پەیا کریان، و بەشیگ لە تەرمەگەیش لەناو جانتایگ ترەک لەناو یەخچاڵ پەیا کریا، هەرلیوا سەرەگەیش لەناو فرێزەر پەیا کریا، وەپای ئەوەگ وەشکینە سەرەتاییەیل ئاشکرای کردن.

هەرلیوا، دەزگایەیل ئەمنی دەس گردنە بان چەقوو و قەیچییگ، کە گومان کریەێد لە ئەنجامداین تاوانەگە وەکار هاتۊن، و داواکاری گشتی ئاگادار کریا کە لێکۆڵینەوە لە هۊردەکارییەیل رویداوەگە گردە دەس.

زانیارییە سەرەتاییەیل ئاشکرا کردن کە پارێزەرەگە وەگەرد داڵگی لەناو شوقەگە ژیاۊۆ، لە وەختیگ شمارەیگ لە هاوسایەیل وتن کە بوو گەنیگ ماڵەگە بۊە.

وەپای ئەو زانیارییەیلە کە لە لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل باس کریانە، وەختیگ هاوسایەیل پرسیار لە توومەتبارەگە کردنە لەباوەت سەرچەوەی بووەگە، وتگە کە لە خواردنیگەو تیەێد کە ئەرا داڵگی هیشتگەسەی، وەلی وەردەوامبۊین بووەگە گومانەیلیان زیاتر کردگە، یەیش هیشت ئاگادار پولیس بکەن.