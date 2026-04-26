داوەزیان هەناردەیل نەفت عراق ئەرا ئەمریکا لە ماوەی هەفتەیگ

شەفەق نیوز - بەغداد / واشنتۆن

ئیدارەی زانیارییەیل وزەی ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە توومارکردن داوەزیانیگ لە تێکڕای هەناردەیل نەفتی عراق ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە.

ئیدارەگە لە ئاماریگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگادار لەلی بوی، وت: ناوەنجی هاوردەیل ئەمریکی لە نەفت خاو لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە لە هەشت دەوڵەت سەرەکی رەسیەسە تێکڕای ملیۆنیگ بەرمیل لە رووژیگ وە داوەزینیگ وە بڕ 947 هەزار بەرمیل لە رووژیگ لە هەفتەی وەرجە خوەی کە رەسیە تێکڕای نزیکەی 3.7 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ.

وتیش: هەناردەیل نەفتی عراق ئەرا ئەمریکا رەسیەسە تێکڕای 109 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، وە داوەزینیگ وە بڕ 11 هەزار بەرمیل لە رووژیگ لە هەفتەی وەرجە خوەی، کە رەسیە تێکڕای 120 هەزار بەرمیل.

هەرلیوا ئیدارەگە وتیش: فرەترین داهاتەیل نەفتی ئەرا ئەمریکا لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە لە کەنەداو هات وە تێکڕایگ کە رەسیە 3.519 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ، و دۊای ئەوە سعودیەس وە تێکڕای 515 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، و لە ڤەنزوێلاوە وە ناوەنجی 499 هەزار بەرمیل، و لە مەکسیک وە تێکڕای 248 هەزار بەرمیل لە رووژیگ.

وەپەی خشتەگە، بڕ هاوردەیل ئەمریکی لە نەفت خاو لە بەرازیل رەسیەسە تێکڕای 240 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، و لە کۆڵۆمبیا وە تێکڕایگ کە رەسیە 138 هەزار، و لە نێجیریا وە تێکڕای 136 هەزار، لە وەختیگ هۊچ بڕیگ لە لیبیا یا ئیکوادۆر هاوردە نەکردگە.

ئەمریکا فرەی نەفت خاو و بەرهەمەیلی لەی دە دەوڵەتە سەرەکییەیلە هاوردە کەێد، و وەکارهاوردن رووژانەی لە نەفت مەزەنە کریەێد وە نزیکەی 20 ملیۆن بەرمیل، و وە یەیش هەژمار کریەێد وە گەوراترین وەکارهاور نەفت لە جەهان.