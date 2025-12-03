داوەزیان نوویگ ئەرا تومان.. دۆلار کڕ 120 هەزار بڕێد

شەفق نيوز- تەهران

نرخ دۆلار ئەمریکی لە بازاڕ ئازاد ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیان نوویگ توومار کرد، دویای بڕین کڕ 120 هەزار تومان، وەردەوام لای لە داوەزیان زویوەزوی لەی رووژەیل دویاییە.

وەگورەی پلاتفۆرم Navasan ئەرا روانگەکردن نرخ دۆلار، نرخ دۆلار رەسیە 120,750 تومان، و بەرزەوبوین 1,700 تومان (وەڕیژەی 1.43%) وەچەو ئاستەیل وەرین دویەکە سێشەممە، کە نزیک 119,050 تومان بوی وەرانەور یەک دۆلار.

ئی داوەزیانە وەگەرد نیگەرانی لەناو جادەی ئیران تیوێد، کە داوەزیان وەردەوام تومان لەبان نرخ چشتەیل سەرەکی و خزمەتگوزاریەیل شکیەێدەو، و تاوانی سەنین کەمەو کەێد، وەتایبەت چینە ناوڕاس و لاتەیل.

چەودیاریکەرەیل ئابووری ئویشن ئەگەر دۆلار لە 120 هەزار تۆمار رەگ کەێد میانەی دەروینی بەدیگ لەناو بازاڕەیل کێوی کەێد، و هیلێد بازرگانەیل مینەیل پەناگەیل جیگیر بکەن جویر تەڵا و قایل نەخت، وەگەرد نەوین نشانەیل راسگانی لەبان چارەسەری مدووەیل قەیران ئابووری ئیران.