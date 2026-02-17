‏داوەزیان نرخ تەڵا وەگەرد کەمەوبوین رخدارییە جیۆپۆلیتیکییەیل و بەرزەوبوین دۆلار

‏شەفەق نیوز ــ بەغدا/ هەولێر

‏ نرخ تەڵا، ئمڕوو سێشەممە، داوەزی لەوەختیگ ئاڵۆزییە جیۆپۆلیتیکییەیل پەیوەست وە ئیران و رووسیا کەمەو بویە و دەسەڵات دۆلار ئەمریکییش وەلایگ، لە وەختیگ سەرمایەگوزارەیل چەوەڕێ بڵاوکردن ناوەڕۆک دانیشتن مانگ یەک (یەنایەر) لیژنەی فیدراڵی بازاڕ واز کەن.

‏نرخ تەڵای دەسوەجی (فەوری) وە رێژەی 0.8% کەمەو بوی و رەسیە 4953.90 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەییگ.

‏لە هەمان وەخت نرخ تەڵای ئەمریکی ئەرا مانگ نیسان (ئەپریل) وە رێژەی 1.5% داوەزی و رەسیە 4972.90 دۆلار.

‏ئی داوەزیانە لەوەختیگ بوی کە بازاڕەیل چەوەڕێ دانوستانە ئەتۆمییە مەزەنەکریاگەیل ناوەین ئەمریکا و ئیران بوین. وەگەرد گەڕ نوویگ لە وتوویژەیل ئاشتی ناوەن رووسیا و ئۆکرانیا لە جنێف، کە بویە مدوو ئارامەوبوین رخدارییەیل و دویرەوکەفتن سەرمایەگوزارەیل لە پەناگە ئەمنەیل.

‏لەلایتریش،بەرزەوبوین 0.2%ـی نیشاندەر دۆلار بویە هووکار ئەوەگ سەنین تەڵا ئەرا ئەوانەگ پویل تریگ دێرن گرانتر بوود دەربارەی کانزا وەنرخەیل تریش، نرخ نوقرە و پلاتین و پەلادیۆمیش وە رێژەیل جیاواز داوەزیان.

‏سەرمایەگوزارەیل چەوەڕێ بڵاوکردن ناوەڕۆک دانیشتن ئەنجومەن یەدەگ فیدراڵی لە رووژ چوارشەممەن، ئەرا پەیاکردن نیشانەی ڕووشنتر دەربارەی رێڕەو سیاسەت پویلی و وەخت داوەزیان نرخ سوود.

‏لە لایێ تریش لە باوەت کانزا وەنرخەیل تر، نرخ تەڵا وە رێژەی 1.6% داوەزی و رەسیە 75.33 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەییگ، لە هەمان وەخت نرخ پلاتین وە رێژەی 1.3% کەمەو بوی و رەسیە 2014.08 دۆلار، پەلادیۆمیش وە رێژەی 2.3% داوەزی و رەسیە 1685.48 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەییگ.

