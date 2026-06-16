داوەزیان نرخ بەنزین لە ئ
شەفەق نیوز - واشنتۆن
ئمڕوو سێشەممە، نرخ بەنزین لە ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا، ئەرا یەکەمین جار لە ناوراس مانگ نیسانەو تا ئیسە، داوەزیا ئەرا ژیر چوار دۆلار ئەرا هەر گالۆنیگ، یەش هاوەختە وەگەرد ئەو گەشبینییە ک پەیا بویە لە ریککەفتن سەرەتایی وەگەرد ئیران کە بوودە مدوو وازکردنەوەی گەروو هورمز.
ترەمپ، دویەکە دووشەممە، راگەیان ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران یاداشتنامەیەک لەیەکفامستن ئەرا کووتاییهاوردن وەو جەنگە واژوو کردن کە نزیکەی چوار مانگ وەرجە ئیسە هیزگرد، وەلی تا ئیسە رووشن نییە ئایا ئێ ریککەفتنە وەردەوام بوود نا.
داوەزیان نرخ سزەمەنی هاتێ بوودە مدوو سووکبوینیگ ئەرا ئیدارەی سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، کە پەیمان دایە نرخ وزە ئەرا وەکاربەرەیل کەمەو بکەێد.
ترەمپ و یاسادانەرە کۆمارییەیل، هەوڵ دەن دەسەڵات خوەیان لە ئەنجومەن نوێنەران و پیران لە هەڵبژاردنەیل ناوەڕاس مانگ تشرین دویەم بپارێزن، وەرپەچدان نەرێنی لەوەر بەرزەوبوین تێچگ سزەمەنی.
نرخ چوار دۆلار ئەرا هەر گالۆنیگ وەشێوەیگ بەرفراوان جویر بەربەستیگ دەرونی ئیسفا کریەێد، چوینکەە لەو نرخە بەکاربەرەیل دەسکەن وە گوڕین رەفتاریان، جویر کەمکردن وەکارهاوردن سزەمەنی.
وەپای داتایەیل "جاس بادی"، ناوین نرخ فروشتن بەنزین لە ئاست ویلایەتە یەکگرتگەیل داوەزیا ئەرا 3.997 دۆلار ئەرا هەر گالۆنیگ لە رووژ یەکشەممە، و داوەزیا ئەرا ژیر چوار دۆلار لە رووژ دووشەممە، باوجی نرخەیل هیمان 90.8 سەنت بەرزترن بەراورد وەگەرد هەمان مەوقە لە ساڵ گوزەشتە.
وەپای سەندیکای ماشینەیل ئەمریکی، ناوەین نرخەیل لە ئاست نیشتمانی رەسیە 4.065 دۆلار لە رووژ دویەکە.