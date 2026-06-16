‏داوەزیان نرخ بەنزین لە ئ

شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏ئمڕوو سێشەممە، نرخ بەنزین لە ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا، ئەرا یەکەمین جار لە ناوراس مانگ نیسانەو تا ئیسە، داوەزیا ئەرا ژیر چوار دۆلار ئەرا هەر گالۆنیگ، یەش هاوەختە وەگەرد ئەو گەشبینییە ک پەیا بویە لە ریککەفتن سەرەتایی وەگەرد ئیران کە بوودە مدوو وازکردنەوەی گەروو هورمز.

‏ترەمپ، دویەکە دووشەممە، راگەیان ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران یاداشتنامەیەک لەیەکفامستن ئەرا کووتاییهاوردن وەو جەنگە واژوو کردن کە نزیکەی چوار مانگ وەرجە ئیسە هیزگرد، وەلی تا ئیسە رووشن نییە ئایا ئێ ریککەفتنە وەردەوام بوود نا.

‏داوەزیان نرخ سزەمەنی هاتێ بوودە مدوو سووکبوینیگ ئەرا ئیدارەی سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، کە پەیمان دایە نرخ وزە ئەرا وەکاربەرەیل کەمەو بکەێد.

‏ترەمپ و یاسادانەرە کۆمارییەیل، هەوڵ دەن دەسەڵات خوەیان لە ئەنجومەن نوێنەران و پیران لە هەڵبژاردنەیل ناوەڕاس مانگ تشرین دویەم بپارێزن، وەرپەچدان نەرێنی لەوەر بەرزەوبوین تێچگ سزەمەنی.

‏نرخ چوار دۆلار ئەرا هەر گالۆنیگ وەشێوەیگ بەرفراوان جویر بەربەستیگ دەرونی ئیسفا کریەێد، چوینکەە لەو نرخە بەکاربەرەیل دەسکەن وە گوڕین رەفتاریان، جویر کەمکردن وەکارهاوردن سزەمەنی.

‏وەپای داتایەیل "جاس بادی"، ناوین نرخ فروشتن بەنزین لە ئاست ویلایەتە یەکگرتگەیل داوەزیا ئەرا 3.997 دۆلار ئەرا هەر گالۆنیگ لە رووژ یەکشەممە، و داوەزیا ئەرا ژیر چوار دۆلار لە رووژ دووشەممە، باوجی نرخەیل هیمان 90.8 سەنت بەرزترن بەراورد وەگەرد هەمان مەوقە لە ساڵ گوزەشتە.

‏وەپای سەندیکای ماشینەیل ئەمریکی، ناوەین نرخەیل لە ئاست نیشتمانی رەسیە 4.065 دۆلار لە رووژ دویەکە.

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