داوەزیانیگ میژووی ئەرا پویل ئیرانی وەرانوەر دۆلار ئەمریکی

شەفەق نيوز - بەغداد / تەهران

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور پویل ئیرانی، ئمڕوو شەممە، لە بازاڕ ئازاد بەرزەو بوی، تا بڕەسێد ئەرا زیاتر لە 11.000 مليۆن تومان، وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی، وەگەرد وەردەوامی فشار لەبان ئابووری ئیران.

نرخ 100 دۆلار ئەمریکی لە دانیشتن سەنین و فرووشتن لە هەفتەی گوزەشتە لەپای 10.300 ملیۆن تومان وسیا.

تومان ئیرانی لەی ساڵەیل گوزەشتە بەش گەورەیگ لە نرخی لەدەسدا لە ئەنجام سزایەیل ئەمریکا و داوەزیان هەناردەیل نەفت.

ئەنجومەن ئاسایش لە نەتەوە یەکگرتگەیل، دەنگ دژوە پڕۆژەی بڕیار هەڵگردن سزایەیل لەبان ئیران وەشیوەیگ هەمیشەیی دا.

رووژ جمعە، بایەس بوی ئەنجومەن ئاسایش ناودەو، کە 15 ئەندامە، دەنگ لەبان پرۆژەی بڕیارەگە بیاتاد، دویای ئەوە کە بەریتانیا و فەرەنسا و ئەڵمانیا ماوەی 30 رووژ دان اە ئۆگەست ئەرا گلەوداین چەسپیان سزایەیل نەتەوە یەکگرتگەیل، و توومەتبار ئیران کردن وە پابەندنەوین وە رێککەفتن ئەتۆمی ساڵ 2015 وەگەرد هیزەیل ناودەوڵەتی، کە نواگیریکردنی لە گەشەپیدان چەک ئەتۆمی کەێدە ئامانج.