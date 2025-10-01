داوەزیان تونیگ لە پویل ئیرانی.. 116,700 تومان وەرانوەر دۆلار

2025-10-01T13:41:10+00:00

شەفەق نيوز- تەهران

نرخ دۆلار ئەمریکی لە بازاڕ ئازاد ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، ئەرا نزیک 116,700 تومان بەرزەو بوی، کە یەکیگ لە بەرزترین ئاستی لای مانگەیل دویاییە توومار کرد، وەگەرد وەردەوامی فشارەیل ئابووری و سزایەیل خوەرئاوا.

 بازاڕکەڕەیل ئویشن داواکاری زیای لەبان دۆلار لە ئەنجام چەن مدوویگ هات، دیارترینیان رخداری لە سەختەوکردن سزایەیل ئەمریکا و دووارە گلەوداین سزایەیل ئەوروپا، و نەوین چارەسەریەیل دیاریگ ئەرا قەیران دارایی، و نەمان توانای سەنین.

 پسپۆڕەیل وتنیش: ژاوەژاو سیاسی ناو و هەرێمی دەسمیەتی دا لە زیایبوین داواکاری لەبان دۆلار ئەرا پشتقایمکردن، لە وڵتایک بانک ناوەندی تویش سەختی تیەێد لە زیایکردن بازاڕ و داوەزیان زویوەزوی تومان.

 ئیران سە چەن ساڵیگە فشار وەردەوامیگ لەبان ئابووریی دوینێد لە ئەنجام سزایەیل ئەمریکا، وەتایبەت لەبان هەناردەیل نەفت و هەواڵەیل پویل، کە بەرزەوبوین نرخ چشتە سەرەکییەیل لە جیهان رەوشەیل ژیانگوزەرانی لە وڵاتەگە سەختەو کرد.

 لە سیناریۆ رەشبینیگ، پسپۆڕەیل مەزەنە کردن نرخەگە وەشیوەی تیژیگ بەرزەوە بوونی ئەرا 165 هەزار تومان.

