داوەزیانیگ ئاسمانی وەبان شانەیگ داعش لە ئیدلیب سوریا

شەفەق نيوز- دیمەشق

پارێزگای ئیدلیب سوریا، ئمڕوو چوارشەممە، ئۆپراسیۆن پەلاماردان شوینیگ هن ریخریاگ داعش وەخوەی دی.

وەگورەی سەرچەوەیل ناوخوەیی، هیزەیل ئەمنی ناخڵەی ماڵیگ دان نزیک کۆمپانیای کارەبا لە ناوچەی ئەتەمە لە باکوور ئیدلیب، دویای رەسین زانیاری لەبان شانەیگ سەروە ریخریاگ داعش لەو شوینە.

ئۆپراسیۆنەگە وە هەماهەنگی وەرد هاوپەیمان ناودەوڵەتی جیوەجی کریا، کە ناوچەگە باڵگردن فرەیگ لەلایەن هیلیکۆپتەرەیل وەخوەی دی.

وەگەرد ئەوە، دەسکریا تەقەکردن لەبان زەوی ناوەین ئەندامەیل هاوپەیمان و چەکداریگ مەزەنە کریەێد داعشە، و وەگەرد داوەزیانیگ ئاسمانی کوشیا.