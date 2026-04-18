دانوسەنین وەردەوامە.. هویچ رێککەفتنیگ لەبان دۆسیەی ناوەکی ئیران نییە

‏شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏تووڕ "سی بی ئێس نیوز"، وەپای قسەی وەرپرسەیل ئەمریکی، ئمڕوو شەممە، راگەیان تا ئیسە هویچ رێککەفتنیگ دەربارەی ماوەی وسانن کارەیل کاڵین یۆرانیۆم لەلایەن ئێرانەو نییە، لەناو وەردەوامی وتووێژەیل ناوەین لایەنە پێوەندیدارەیل.

‏وەرپرسەیل دیاریکردن "دانوستانکارەیل باس لە چەن بژاردەیگ کەن ئەرا مامەڵەکردن وەگەرد کۆگایەیل یۆرانیۆم ئیران کە وە ئاستیگ بەرز کاڵیانە، باوجی تا ئیسە نەڕەسینە ئەرا هویچ شێوازیگ کۆتایی".

‏وتیش: "بەرنامەی مووشەکی ئیران، وەگەرد پاڵپشتی تەهران ئەرا هاوپەیمانە هەرێمییەیل، ئیسە لەناو خشتەی دانوستانەیل وەردەوام نیین".

وەرجەیە، قسەکەر وەناو بارەگای "خاتەم ئەلئەنبیا"ی ئیرانی، بەسانن تەنگەی هورمز و گلەوخواردنی ئەرا حاڵەت وەرینی راگەیان، و دووپات کرد لەبان وەردەوامی دەسەڵات هێزە چەکدارەیل ئیران لەبان ئەو رێڕەو ئاوییە.

