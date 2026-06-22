دانوسەنین سویسرا.. ئیران خەوەردەێد لە "وەرەونواچگنیگ گەورا" لەبارەی لوبنان و نەفت و سامانەیل

شەفەق نیوز - تاران / جنێڤ

عەباس عەراقچی، وەزیر دەیشت ئیران، ئمڕوو دووشەممە، دووپات کرد کە تەقەلایەیل ناوەنجیکاری پاکستانی و قەتەری وەردەوام بەشداری کردنە لە ودیهاوردن "وەرەونواچگنیگ گەورا" وەرەو کووتاییهاوردن وە جەنگ لە لوبنان، و دووپات کرد لە پەرەسەنینەیلیگ کە وە گرنگ وەسفیان کرد لە رێڕەو لەیەکفامستنە وەردەوامەیل.

عەراقچی، لە پۆستیگ وت کە تاقیکردن راسگانی یەکەم لەناو شانەی ریگریکردن لە لەیەکخشان لە لوبنان نیشان دریەێد، وتیش کە گفتوگۆیل لە دۆسیەیل ئابووری پەیوەندیدار وە نەفت و سامانە بەسیاگەیل لەخوەی گرد.

دیاری کرد کە لەیەکفامستن وەخشنەیل ئەرا هەناردەیل نەفت، و لاوردن بەشیگ لە سزایەیل، و ئازادکردن بڕیگ لە سامانە بەسیاگەیل لەخوەی گرد، وەگەرد پلانیگ ئەرا ئاوەدانکردن ناوخۆی ئیران.

لە خود چوارچیوە، قسەکەر وەناو وەزارەت دەیشت ئیرانی وت کە میکانیزمیگ نوو وە بەشداریکردن ناوەنجیکارەیل دروس کریا ئەرا سەرپەرشتیکردن لەبان رێڕەو کووتاییهاوردن وە جەنگ لە لوبنان، و دووپات کرد لەبان ودیهاوردن وەرەونواچگن لە دۆسیەی دەرکردن مووڵەتەیل پەیوەندیدار وە فرووشتن نەفت و ئازادکردن سامانە بەسیاگەیل.

وتیش کە لایەنەیل لە سویسرا لەبان گامەیلیگ رێک کەفتن کە وە گرنگ وەسف کریان وە ئامادەکارییگ ئەرا دەسکردن وە دانوسەنین وەرەو رێککەفتنیگ کووتایی، وتیش کە تیمە هونەرییەیل وەردەوام بوون لە کارەیلیان ئەرا کووتاییهاتن ئەرکەیل تیمەیل دانوسەنین لەی قۆناغە.

دۊکە یەکشەممە، لە سویسرا دانوسە راسەوخۆ لەناوەین هەردوگ شاند ئەمریکی و ئیرانی دەس وەپی کردن، وە سەرۆکایەتی جیگر سەرۆک ئەمریکی جەی دی ڤانس و سەرۆک پەرلەمان ئیرانی محمد باقر قالیباف، وە بەشداریکردن ناوەنجیکارەیل لە قەتەر و پاکستان.

وەپای راپۆرتەیل رووژنامەوانی، یەکەم خول لە دانوسەنین ئاستبەرز لەناوەین ئەمریکا و ئیران لە هاوینەهەوار بۆرگنستۆک سویسری کووتایی هات، وە چەودیاری هاوبەش لە قەتەر و پاکستانەو، لەناو کەشوهەوایگ کە وە ئەرێنی و بیناکەر باسی کریا، وەگەرد راگەیانن لەبارەی ودیهاوردن وەرەونواچگن و دروسکردن میکانیزمیگ ئەرا وەردەوامبۊن گفتوگۆ هونەرییەیل.

هەردوگ لایەنەگە لەبان دروسکردن دەسەیگ ئاستبەرز رێک کەفتن ئەرا سەرپەرشتی سیاسی لەبان ناوەنجیکاری، وەگەرد تیمەیل کار تایبەتمەن وە دۆسیەی ئەتۆمی و سزایەیل و میکانیزمەیل چەودیاری و چارەسەرکردن ناکۆکییەیل، هەرلیوا نەخشەی رییگ پەسەن کریا کە ئامانج لەلی رەسینە وە رێککەفتنیگ کووتایی لە ماوەی 60 رووژ.

لەیەکفامستن دروسکردن کەناڵیگ پەیوەندی ئەرا دۊرکەفتن لە رویداوەیل و مسۆگەرکردن بیوەیی دەریاوانی لە تەنگەی هورمز لەخوەی گرد، بیجگە لە شانەیگ ئەرا یەکلاییکردن ناکۆکییەیل پەیوەندیدار وە لوبنان، لە وەختیگ گفتوگۆ هونەرییەیل لە ماوەی رووژەیل بانان وەردەوام بوون وە تەقەلایگ ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ کووتایی.