دانوسەنین ئیسلام ئاباد.. خولیگ نوو لە ناوەین واشنتۆن و تەهران وەڕیوەچوود لەماوەی هەفتەی ئایندە

‏شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏رووژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" لە زوان سەرچەوە ئاگادارەیل بڵاوکرد، هاتێ هەفتەی ئایندەی دانوسەنین ناوەین ئەمریکا و تەهران لە ئیسلام ئاباد پایتەخت پاکستان دەسوەپی بکەێد.

‏سەرچەوەیل ئاشکراکردن، رێکارەیل سەرەتا ئەرا ئەنجامداین ئێ دانوسەنینە تا ئیسە ها گفتوگوکردن، وەبی ئەوەگ ئاست نوێنەرایەتی یا کارنامەی کار یەکلایی بکرێد، لە وەختیگ کۆمەڵەی ناودەوڵەتی چەوەڕێ ئێ ئەنجامەەیلەن.

‏هاوەخت وەگەرد یەیش وەرپرسەیل ئەمریکی دووپاتکردن لە بەیانیگ ئەرا کەناڵ (ABC) ئەمریکی،واشنتۆن رەشنویس کۆتایی لە تەهرانەو وەپی نەڕەسیە لەباوەت کۆتایهاتن جەنگ خوەرهەڵات ناوڕاس.

‏هەمیش، دۆناڵد ترەمپ ئەرا کەناڵ (CNN) ئاشکرایکرد، کۆشک چەرمگ مەزەنەی جواوداین تەهران کەێد لەبان پێشنیار ئەمریکا لە کۆتایهاوردن وە جەنگ رێککەفتننامەی ئاشتی واژوو بکەێد لەماوەی ئمشەو.

‏

‏