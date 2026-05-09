دانوسەنین ئیسلام ئاباد.. خولیگ نوو لە ناوەین واشنتۆن و تەهران وەڕیوەچوود لەماوەی هەفتەی ئایندە
شەفەق نیوز ـ واشنتۆن
رووژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" لە زوان سەرچەوە ئاگادارەیل بڵاوکرد، هاتێ هەفتەی ئایندەی دانوسەنین ناوەین ئەمریکا و تەهران لە ئیسلام ئاباد پایتەخت پاکستان دەسوەپی بکەێد.
سەرچەوەیل ئاشکراکردن، رێکارەیل سەرەتا ئەرا ئەنجامداین ئێ دانوسەنینە تا ئیسە ها گفتوگوکردن، وەبی ئەوەگ ئاست نوێنەرایەتی یا کارنامەی کار یەکلایی بکرێد، لە وەختیگ کۆمەڵەی ناودەوڵەتی چەوەڕێ ئێ ئەنجامەەیلەن.
هاوەخت وەگەرد یەیش وەرپرسەیل ئەمریکی دووپاتکردن لە بەیانیگ ئەرا کەناڵ (ABC) ئەمریکی،واشنتۆن رەشنویس کۆتایی لە تەهرانەو وەپی نەڕەسیە لەباوەت کۆتایهاتن جەنگ خوەرهەڵات ناوڕاس.
هەمیش، دۆناڵد ترەمپ ئەرا کەناڵ (CNN) ئاشکرایکرد، کۆشک چەرمگ مەزەنەی جواوداین تەهران کەێد لەبان پێشنیار ئەمریکا لە کۆتایهاوردن وە جەنگ رێککەفتننامەی ئاشتی واژوو بکەێد لەماوەی ئمشەو.