چەکداریگ 6 لە ئەندامەیل خيزانەگەی کوشێد و خوەی کوشێد لە ویلایەت "ئایۆوا"ی ئەمریکی

شەفەق نیوز - واشنتۆن

پولیس ئەمریکی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە چەکداریگ شەش لە ئەندامەیل خیزانەگەی کوشتگە وەرجە ئەوەگ خوەی بکوشێد، لە ماوەی زنجیرەیگ لە تەقەکردن لە شار "مۆسکاتین" کە کەفێدە خوەرهەڵات ویلایەت "ئایۆوا".

ئیدارەی پولیس مۆسکاتین، لە بەیاننامەیگ وت: لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی لە رووداوەیل تەقەکردنەگە نشان دەن کە لە دەرەنجام ناکۆکییگ خیزانی بویە، و پیاوەیل پولیس چوار لە قوربانییەیل پەیا کردن کە وە گولە کوشیانە لەناو ماڵیگ، دۊای چگنیان ئەرا لێکۆڵینەوە لە راپۆرتەیل تەقەکردن.

هەرچەن گومانلیکریایەگە لە شوین رویداوەگە وەرجە رەسین هیزە ئەمنییەیلە وایە، باوجی وەزوی ناسریاس، و دەرکەفتگە کە ناوی رایان ویلیس ماکفارلاند (52 ساڵان)ـە، و لە دانیشتگەیل شارەگەس.

ئەنتۆنی کیس فەرماندەی پولیس، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: چەکدارەگە لەبان کەنار چەم شارەگە لە نزیک پیەڵیگ ئەرا پیادەیل پەیا کریا، و لە تەقەلای ئەفسەرەیل ئەرا قسەکردن وەگەردی خوەی کوشتیە.

دۊای رەسین زانیارییەیل کە باس ئەگەر بۊیین قوربانییەیل ترەک کەن، پولیس تەرم دوو پیاو ترەک پەیا کرد کە باوەڕ کریەێد ماکفارلاند تەقە لەلیان کردگە؛ یەکیگیان لە ماڵیگ هاوسا و ئەوەکەی ترەک لە دوکانیگ بازرگانی.

کیس دیاری کرد کە گشت قوربانییەیل لە ئەندامەیل خیزان چەکدارەگە بۊنە، لە وەختیگ پولیس وە شیوەیگ فەرمی ناسنامەیان ئاشکرا نەکردگە، لە وەختیگ کەناڵیگ تەلەفزیۆنی سەروە تووڕ (ئەی.بی.سی) خەوەردا کە لەلای کەمەو دوو لە قوربانییەیل مناڵ بۊنە.

فەرماندەی پولیس وە رووژنامەنویسەیل خەوەردان کە ماکفارلاند پیشینەی تاوانکاری دیرێد، باوجی دویر خوەی کرد کرد لە داین وردەکاری زیاتر لەباوەت سروشتیان.

جی باسە کە مۆسکاتین شاریگە شمارەی دانیشتگەیلی رەسێدە نزیکەی 24 هەزار کەس، و نزیکەی 250 کیلۆمەتر لە خوەرهەڵات دی موین، پایتەخت ویلایەت ئایۆوا دۊرە.