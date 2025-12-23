چەکدارەیل 28 کەس لە نەیجیریا رفنن
شەفەق نيوز- ئەبوجا
چەکدارەیلیگ وە کوڵەکردن لەناوڕاس نەیجیریا، ئمڕوو سێشەممە، 28 کەس دەسگیر کردن لەنتن ری بوین وەرەو ئاهەنگ لەداڵگبوین پەیغەمبەر، ژن و مناڵیش وەردیان بوی.
"فرانس پرێس"، راپۆرت ئەمنی ئەرا نەتەوە یەکگرتگەیل بڵاو کرد کە لە شەو 21 كانون یەکەم چەکدارەیل 28 کەس رفانن ژن و مناڵ هاناویان، لە نزیک ئاوای زاك لە ناوچەی باشار لە ویلایەت بلاتو.
وتیش: ریوارەیل پەسا وەرەو ئاهەنگ لەداڵگبوین پەیغەمبەر محمد چیان وەختیگ ماشینیان وسانن، وتیش: پولیس دەسکرد وە لێکۆڵینەوە.
ئی رویداوە نووترینە لە زەنجیرەیگ رفانن بڕەیلیگ فوی هەفتەیل دویاییە، کە رووشنایی ناودوڵەتی نائارامیگ خستە باس رەوش ئەمنی لە نەیجیریا.