چەکدارەیل دوو سەرباز لە پەلاماریگ لە نزیک منبج لە باکوور سووریا کوشن
شەفەق نیوز - دیمەشق
وەزارەت وەرگری سووری، ئمڕوو شەممە، کوشیان دوو سەرباز لە پەلاماریگ راگەیان کە چەکدارەیلیگ نەناسریایگ لە نزیک شار منبج لە باکوور خوەرهەڵات پارێزگای حەڵەب جیوەجیی کردنە.
وەزارەتەگە، لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس خەوەرەیل سووری بڵاوی کرد وت کە دوو سەرباز کوشیان لە ئەنجام پەلاماریگ کە چەکدارەیل نەناسریایگ لە دەورگرد شار منبج ئەنجامی دانە، بی ئاشکراکردن هویردەکارییەیل زیاتر لە شیوەی رویداوەگە یا ناسنامەی پەلاماردەرەیل.
وەزارەتەگە ئاشکرا نەکرد کە ئایا هیزەیل ئەمنی دەس کردنەسە ئۆپراسیۆن وەشوینکەفتن ئەرا پەلاماردەرەیل یا سروشت ئەو ئامانجەیلە کە پەلامارەگە کردیەسەیانە ئامانج.