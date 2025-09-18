چەکداریگ سێ ئەفسەر پۆلیس ئەمریکی کوشێد لە بنسلفانیا

شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

دەسڵاتدارەیل ئەمریکا، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان سێ ئەندام ئەمنی کوشیان و دوانیش زەخمداربوین، تەقەکردنەگە چەکداریگ لە ولایەت بنسلفانیا ئەنجامیدا لە خوەرهەڵات ولاتە یەکگرتگەیل، وەرجە ئەوەگ پۆلی دەسگیری بکەێد.

کریستوفر پاریس وت، کۆمیسار لە پۆلیس ولاتەگە لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی "دووپاتکرد 5 پۆلیس ئمڕوو رویوەڕوی تەقەکردن هاتنە، سێ کەسیان زەخمداریان کوشتیەسیان" دووپاتکرد "دوو پۆلیس زەخمدارەگە ئەرا خەستەخانە کلکریان".