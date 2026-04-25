‏ئیدارەی تڕەمپ هەڵمەتیگ ئەرا سەنینەوەی رەگەزنامە لە سەدان ئەمریکی دەس وەپیکەێد

‏شەفەق نیوز- واشنتۆن

‏کەناڵەیل راگەیانن ئەمریکی، ئمڕوو شەممە، ئاشکراکردن وەزارەت داد ئەمریکا وەلای کەم 300 ئەمریکی کە لە دەیشت وڵاتە یەکگرتگەیل لەداڵگبوینە کردیەسە ئامانج، وە ئەگەر ئەوەگ رەگەزنامە ئەمریکییەگەیان لەلیان بسینێدەو، یەیش لە چوارچمگ هەڵمەتیگ ئەرا فراوانکردن رێکارەیل هەڵوەشانن ماف هاوڵاتیبوین.

‏تووڕ "ئێن بی سی نیوز" لە زوان وەرپرسیگ لە وەزارەت داد راگەیان داواکارە فیدراڵییەیل لە نووسینگە مەیدانییەیل سەرتاسەر وڵات کار لەبان جیوەجیکردن ئی هەوڵە کەن، لە هەمان وەخت فەرمانگەی خزمەتگوزارییەیل کووچ و هاوڵاتیبوین شارەزایەیل رەوانەی نووسینگەیل کردیە یا فەرمانبەرەیل لە ئەرکەیل تریان لادانە ئەرا دیاریکردن ئەو کەیسەیلە کە ئەگەر وەرگردن رەگەزنامەیان لەلیان بکرێد، وە ئامانج دابینکردن 100 تا 200 کەیس مانگانە ئەرا وەزارەتەگە.

قسەکەریگ لە زوان وەزارەت داد وت: وەزارەتەگە دووپاتکەێد لەبان ئاشکراکردن "بیانییە تاوانبارەیل کە لە رێکارەیل هاوڵاتیبوین فێڵ کەن"، و دووپاتیشکرد وە سەرپەرشتی سەرۆک دۆناڵد تڕەمپ و وەزیر داد وە وەکالەت تۆد بلانش، هەوڵ دەن ئەرا توومارکردن گەورەترین شمارەی کەیسەیل سەنینەوەی رەگەزنامە لە مێژوو وڵاتە یەکگرتگەیل.

‏وەپای راپۆرتەگە، رەگەزنامە فرەی جار لە کەیسەیل دەگمەن سینرێدەو کە پەیوەنی وە شاردنەوەی توومارە تاوانکارییەیل یا پێشێلکارییەیل وەرین ماف مرۆڤ دیرن لە وەخت داواکردن هاوڵاتیبوین.

‏لە ماوەی خول یەکەم تڕەمپ، ئیدارەگە 102 کەیس لەی شیوە بەرپاکرد، لە وەختیگ ساڵانە نزیکەی 800 هەزار کەس ڕەگەزنامەی ئەمریکی وەدەس تیارن.

