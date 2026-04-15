ئیدارەی ترەمپ: گشت هەڵوژاردنەیل هاتە "بان مێز" ئەگەر تاران واز تەمای ئەتۆمیی نارێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

وەرپرسەیل ئەمریکی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا گشت هەڵوژاردنەیلی وە "وازی" هیشتیەسەو ئەرا رەفتارکردن وەگەرد دۆسیەی ئیرانی، ئەگەر تاران واز لە تەمای ئەتۆمییەیلی نارێد و واژوو رێککەفتنیگ گشتگیر وەگەرد واشنتۆن نەکەێد وەرجە کۆتاییهاتن موڵەت وسانن تەقەی وەختانە.

رووژنامەی "واشنتۆن پۆست" لە زوان وەرپرسەیلەو وت: ئیدارەی ترەمپ ئامانج دیرێد لە پشت کلکردن هەزاران سەرباز ئەرا ناوچەگە فشار بخەێدە بان تاران و تەکانی بەێد وەرەو مێز دانوسەنین ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ "ئاشتی هەمیشەیی" کە کۆتایی وە لیکەفتەیل وەردەوەردەی سەربازی بارێد کە ئەرا چل رووژ وەردەوام بوی.

لە چوارچبوەی هیزەوکردنە سەربازییەیل، سەرچەوەیل مەزەنە کردن کە وەزارەت وەرگری ئەمریکی (پێنتاگۆن) هەڵسێد وە کلکردن هێزەیلیگ زیاتر ئەرا خوەرهەڵات ناوڕاس لە ماوەی رووژەیل بانان، ئەرا هیزەوکردن بویین ئەمریکی و مسۆگەرکردن ئاسایش پاڵپشتییەیل و بەرژەوەنییە ناسکەیل لە ناوچەگە لە سای چەودیاریکردن ئیسە.