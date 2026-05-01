ئیدارەی ترەمپ: ئۆپراسیۆن جەنگ دژ وە ئیران وەپای یاسا "کۆتایی هات" وە وسانن تەقەکردن

شەفەق نیوز - واشنتۆن

وەرپرسیگ "گەورە" لە ئیدارەی سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ دیاری کرد کە وسانن تەقەکردن وەگەرد ئیران کە چگە بوار جیوەجیکردن لە نیسان کۆتایی وە جەنگییەیل لەناوەین هەردگ لایەنەگە هاوردگە ئەوەیش لە وەختیگ باوەتەگە پەیوەندی وە یاسای دەسەڵاتەیل جەنگەوە دیرێد.

ترەمپ مووڵەتیگ لەوەردەمی بوی تا ئمڕوو جومعە ئەرا کۆتاییهاوردن وە جەنگەگە وەگەرد ئیران یا پیشکەشکردن پاساوەیل ئەرا کۆنگرێس ئەرا دریژەوکردنی، باوجی وەختەگە رەد بوود وەبی ئاڵشتکارییگ لە رێڕەو جەنگ.

وەرپرسەگە لە وەختیگ کە سڵاکار ئیدارەگە شیەو کەرد وت: لە باوەت ئەوەگ پەیوەندی وە یاسای دەسەڵاتەیل جەنگ دیرێد، کارە جەنگییەیل کە لە رووژ شەممە 28 شوبات دەسوەپی کرد کۆتایی هاتنە، وەپەی ئاژانس "رۆیتەرز".

وەرپرسەگە وتیش: کە هیچ ئاڵشتکارییگ لە تەقەکردن لەناوەین هیزە چەکدارەیل ئەمریکی و ئیران رویدنەیاس لەوەخت دەسکردن وە وسانن تەقەکردنە تورتەگەو وەرجە زیاتر لە سێ هەفتە.

شیەوکەرەیل و دەسمیەتیدەرەیل لە کۆنگرێس لە وەختیگ گوزەشتە وتن: ئەوان چەوەڕی کەن ترەمپ کۆنگرێس ئاگادار بکەێد وە نیازی ئەرا درویژەوکردنی ئەرا ماوەی 30 رووژ یا گووس نەیەێدە مەوقە کۆتاییەگە لەبان ئەوە کە وسانن تەقەکردن نوێنەرایەتی کۆتایییگ ئەرا جەنگ کەێد.

یاساگە کە ئەرا ساڵ 1973 گلەو خوەێد ری دەێدە سەرۆک ئەرا ماوەی 60 رووژ ئەرا دەسکردن وە کاریگ سەربازی تا وەخت داواکردن دەسەڵاتیگ لە کۆنگرێسەو یا داواکردن درویژەوکردنیگ ئەرا ماوەی 30 رووژ ئەرا خوازیارییگ سەربازی کە پەیوەندی وە بیوەی هێزە چەکدارەیلەوە دیرێد.

جەنگەگە وەگەرد ئیران وە پەلامارەیلیگ ئاسمانی دەسوەپی کە ئیسرائیل و ویلایەتە یەکگرتگەیل لە 28 شوبات ئەنجامی دان. ترەمپ وە شیوەیگ فەرمی کۆنگرێس وە جەنگەگە ئاگادار کرد دۊای 48 سەعات کە یەیش نشان کۆتاییهاتن مەوڵەت شەس رووژەگەس لە یەکەم لە ئایار.

وەزیر وەرگری پیت هێگسێس لەوەردەم دانیشتنیگ گووشگردن لە ئەنجومەن پیرەیل دۊەکە پەنجشەممە وت: ئەوەگ تێگەسێدەی ئەوەسە کە مووڵەت شەس رووژەگە لە ماوەی ئاگربەسەگە وسیاگە. و دیموکراتەیل ناڕەزایەتی لەبان ئەوە نشان دان و وتن: کە هیچ دەقیگ یاسایی لەی باوەتە نییە.

دەستوور ئەمریکی دووپات لەبان ئەوە کەێد کە کۆنگرێس وە تەنیا، نەک سەرۆک، ئەوەسە کە دەسەڵات راگەیانن جەنگ دیرێد، باوجی ئی کوتە لەبان ئەو پرۆسەیلە جیوەجی نییەوود کە ئیدارەگە وەجۊر ئۆپراسیۆنیگ کوڵماوە یا ئەرا رۊوەڕۊبوین هەڕەشەیگ راسەوخۆ توومار کەێد.

پارت کۆماری کە ترەمپ سەروە پیە فرەینەیگ کەم لە هەردگ ئەنجومەن کۆنگرێسەگە دیرێد، و دیموکراتەیل چەن جاریگ لەوەخت دەسکردن جەنگەگە تەقەلا دان بڕیارەیل رەد بکەن ئەرا ناچارکردن ترەمپ لەبان کیشانن هیزە ئەمریکییەیل یا دەسخستن دەسەڵاتیگ لە کۆنگرێسەو، باوجی کۆمارییەیل وەردەوام بوین لە نواگیریکردن ئی تەقەلایلە.