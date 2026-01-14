دادوەری ئیران هەڕەشەی دادکاری زویوەزوی و ئاشکرای کەسەیلیگ لەناو ناڕەزایەیل دەێد

شەفەق نيوز- تەهران

غوڵام حسێن موحسنی ئیجئی سەروک دەسەڵات دادوەری ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە لایەنەیل دادوەری ئەوەسا دەسکەن وە دادکاری و سزادان ئەو کەسەیلە کە دەسیان لەناو کارەیل کوشتن و سزانن و سەربڕین بویە وە زویترین وەخت، دووپاتیش کرد کە ئی تاوانەیلە والی سزادان رفوو نیەوون.

ئيجئی، لە قسەیلی وتیش: دەسەڵات دادوەری کار کەێد ئەرا جیوەجیکردن دادکاری ئاشکرا ئەرا وەرپرسەیل سەرەکی لە کارەیل ئاژاوەگیری کە وەگەرد ناڕەزایەتیەیل دوایین بوین، لە چوارچیوەی پابەندبوین وە ئاشکرایی و جیوەجیکردن یاسا.

وتیش: کارەیل سەرتایی لەلای دادوەری وە دادکاری چەکدارەیل دریەێد و هەر کەسیگ دەسی لەناو پەلامارەیل تیرۆری ناو ناڕەزایەتیەیل بویە، دووپاتیش کرد کە رەفتارکردن وەرد ئی باوەتەیلە وە زبری جیوەجی کریەێد وەگورەی ریکارەیل یاسایی.

سەرۆک دەسەڵات دادوەری ئیران وتیش: دەزگایەیل پەیوەندیدار ئەوەسا وەردەوام بوون لە تەواوکردن لێکۆڵینەوەیل و گردەوکردن بەڵگەیل تا ئەرا دادگایەیل هەواڵە بکریەن، دووپاتیش کرد کە ئاسایش هاوڵاتیەیل و سەروەری یاسا کڕ سوورە.