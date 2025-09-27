دادوەری ئیران کەفێدە شوین میدیایلیگ "ئاسایش دەروینی شکاننە" دویای میکانیزم تیرگەر

شەفەق نيوز- تەهران

بانگەشەکار گشتی لە تەهران، ئمڕوو شەممە، ئاگاداری کرد لە جیوەجیکردن ریکارەیل دادوەر وەبان ئەو میدیا و سایتەیل ئەلیکترۆنیە کە ئاسایش دەروینی لەناو کۆمەڵگا شکاننە، لە دویای وەکارخستن میکانیزم تیرگەر لەلایەن دەوڵەتەیل ئەوروپی ئەندام لە رێککەفتن ئەتۆمی.

ئاژانس "مهر" ئیرانی لە راپۆرتیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد وت: دادوەری دەسکرد وە روانگەکردن بڵاوکردن ئەلیکترۆنی، دووپات کرد کە پرسەیلیگ دادوەری لەبان بەشیگ لە سایت و کەناڵەیل تیلیگرام واز کرد کە خەوەرەیلیگ بڵاو کەن نیگەرانی خەنە ناو مەردم.

وەگورەی راپۆرتەگە، بەشیگ لە میدیایەیل باوەتەیلیگ بڵاو کردن رخداری لە بەرزەوبوین نرخەیل دروس کەن، ئەوەیش دویای دەنگدان لە ئەنجومەن ئاسایش ناودەوڵەتی لەبان ئەو میکانیزمە، کە دەسەڵاتەیل وە پێشێلکردن پەڵپەیل ئارامی جادە و مقیەتیکردن ئارامی کۆمەڵگا زانستنەی، وەتایبەت کە بڵاوکردن ئەو خەوەرەیلە دویای ئەوە وەلایەن میدیایەیل ئۆپۆزسیۆن ئیران گەورەو کریان.

داوا لە میدیایەیل راگەیانن کرد هویردبوینی و وریایی رەفتار بکەن وەگەرد بڵاوکردن، و هوشداری دا کە هەر زیایچگنیگ لەی باوەتە وە ریکارەیل یاسایی گونجیاگ نواگیری کریەێد.