خەڵک ناوچەی فاشر لە سودان لە ورسگیەو پووس مانگا خوەن

شەفەق نيوز- خەڕتووم

جەنگ سەدان کە یە چەن ساڵیگە وەردەوامە، خەڵک شار فاشر خوەرئاوای وڵاتەگە لەناو قەیران مرۆیی سەختیگ گیر هاوردگە، و کەفتنەسە ورسگییگ کە ناچاریان کەێد پووس مانگا بخوەن تا وە زنی بمینن، دویای ئەوە کە تا ماوەیگ لەوەر وڵاخەیل خواردن تەنیا تاقیگیان بوی، کە دی ئەوەیش نەمەن.

لەی باوەتە، ساڵح عەبدوڵڵا (47 ساڵە) ئەرا ئاژانس فرانس پرێس وت: پووس مانگا برشانیمن، دویای سێ رووژ بی خوەراک، و چیلک وە ئاسانی نەکەفتە دەس تا پووسەگە بورشنیمن.

لە مانگ نیسان 2023 تا ئیسە، سودان جەنگیگ خویناوی وەخوەی دوینێد، لەناوەین سوپا وە فەرماندەیی عەبدوفەتاح بورهان، لە شوورش ساڵ 2021ەو، و هیزەیل پاڵپشتیکردن زویوەزوی وە فەرماندەیی جیگر وەرینی محمد حەمدان دقلو (حەمیدەتی) و هەردوگ لایەن توومەتبار کریەن وە جیوەجیکردن کوشتار.

فاشر دویاترین شارە گەورەیلە لە هەرێم دارفۆر کە ها دەیشت کۆنترۆل هیزەیل پاڵپشتیکردن زویوەزوی، و دویای زیاتر لە یەک ساڵ لە گەمارۆدان هیزەیل پاڵپشتیکردن زویوەزوی، هیچیگ لەناو شارەگە نەمەن.

فرەی ئەو تەکیەیلە کە خوەراک ئەرا مەردم بەشەو کردیان، ناچار بوین دەرەیلیان بوەسن، لەوەر قەیران خوەراک، کە ئەو لەوەڕ ئاژەڵە کە تا ماوەیگ خوەراک مەردم بوی، ئەوەیش نەمەن.

رووژ چوارشەممەی گوزەشتە "دەسەی وەرخودان ناوخوەیی" لە فاشر، پارچە ڤیدیۆییگ لەبان سۆشیال میدیا بڵاو کرد لەناو نشان دەێد چوین پارچە پووس ئاژەڵ لەبان ئاگر کەمیگ برشیەێد، کە مەردم ناچار خواردنی بوینە.

وەگەرد ئەوە نویسان: وەختیگ مەردم ناچار خواردن لەوەڕ ئاژەڵ بوون، و وەختیگ تەواو بوی، تەنیا پووسەیل کویەنە کەفتە کەسیان تا ورسگی بشکنن.

لەناو شارەگە، سەڵاح ئادەم (28 ساڵان) خوەنەوار زانکۆ، ئویشێد: خواردن لە تەکیە کەفتیادە دەسمر و بە سێ رووژە واز هاوردگە، لە یەکەمین دوو رووژ وەگەرد خیزانیگ زڕات وەبی نمەک خواردیمن، و لە رووژ چوارشەممەو هیچیگ نەخواردمە.