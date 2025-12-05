خوەیکوشتن ئەفسەریگ ئیسرائیلی لە جەنگ غەززە بەشدار بویە

شەفق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

رووژنامەیگ ئیسرائیلی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا کە ئەفسەریگ لە لیوای "غفعاتی" دویەکە پەنجشەممە خوەی کوشتیە، لەوەر زیانیگ دەروینی لە ئەنجام بەشداریکردنی لە جەنگ غەززە لە رووژ یەکەم ئۆپراسیۆن "لافاو ئەقسا".

رووژنامەی "يسرائيل هيوم" وت: ئەو ئەفسەرە لە تەمەن 28 ساڵان، تزماس ئیدزغوسكس، زیان دەروینی داشتیە دویای بەشداریکردنی لە ئۆپراسیۆنەیل هشکایی لە کەرت غەززە، و وەرجە رویۆا٦بڵلت کردگە کە دی توانای ژیانی نەمەنیە، و کەفتیەسە رەوشیگ لە ویرانی و گومابوین.

داتایەیل ئیسرائیلی فەرمی نشان دەن کە 279 تەقەلای خوەیکوشتن لەناو رزەیل سوپا توومار کریاس لە ماوەی 18 مانگر لەناویان 36 سەرباز مردنە.

لێکۆڵینەوەی سوپای ئیسرائیل نشان دا کە فرەی رویداوەیل خوەیکوشتن لە ئەنجام رەوشەیل سەختیگ تیەێد کە سەربازەیل لە جەنگ کەرت غەززە تویشی هاتنە.

لە 8 تشرين یەکەم 2023، ئیسرائیل وە پاڵپشتی ئەمریکی جەنگ غەززە کرد، کە بویە مدوو زیاتر لە 70 هەزار کوشیان و زیاتر لە 171 هەزار زەخمدار فەلەستینی، وەگەرد وەردەوامی شکانن ئاکربەسی و کەمی خوەراک و دەرمان لە نزیکەی 2.4 ملیۆن فەلەستینی لە غەززە.