"خوەنیشاندەرەیل ئیران".. پزیشکیان داوا کەێد پەلامار خوەنیشاندەرەیل نەیریەێد

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏مەسعوود پزیشکیان، سەرۆک کۆمار ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، داوا لە جیوەجیکەرەیل یاسا کرد تونوتیژی دژ وە خوەنیشاندەرەیل وەکارنارن، و دووپاتکرد لەبان ماف هاوڵاتیەیل ئەرا دەربڕین رای خوەیان وەشیوەی ئاشتیانە.

‏ئێ لێدوان فەرمیەی پزیشکیان لە پەراوێز گردەوبوین حکومەت هات، لەوەختیگ خوەنیشاندانەیل لە چەن شاریگ ئیران لەبان پرسەیل سیاسی و کۆمەڵایەتی وەردەوامە.

‏پزیشکیان وت، حکومەت وەرپرسیارەتی خوەی وەرانوەر وە هووڵاتیەیل گرێدە خوەی، هەوڵ دەێد ئەرا مسۆگەرکردن سەلامەتی گشتی و ماف رادەربڕین، داوا لە گشت لایەنیگ کرد دان وە خوەیان بگر و دویرەوبکەفن لەهەر گرژییگ بوودە مدوو بەدترکردن بارودۆخەگە.

‏لە گوزەشتە سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترامپ، هووشداری دارەئیران رویوەروی "گورز فرە گەپیگ" بوود ئەگەر خوەنیشاندەرەیل زیاتریگ بکوشریەن لەو خوەنیشاندانەیلە کە پا نەێدە هەفتەی دویەمی، کە نارەزایی دەربڕینە لەبان بارودۆخ ژیان.

‏ترەمپ لەناو فرۆکەی سەرۆکایەتی"ئێر فۆرس وان" وە رووژنامەوانەیل وت "ئیمە چەودوێری ارودۆخەگە کەین لە نزیکەو ئەگەر دەسبکرێد وە کوشتن مەردم جویر ئەوەگ لە گوزەشتە کریا، لەو باوەڕەم رویوەڕوی گورز پەیگ بوون وەلایەن ولایەتە یەکگرەگەیل".

‏لەلایەن ئابووری، ریال ئیرانی ئاستیگ پەیمانەیی نوو توومارکرد وەرانوەر دۆلار، لە رووژ یەکشەممەی وەرین" وەپای بازاڕ سیای نافەرمی، نرخ یەک دۆلار 1.4 مليۆن ريال، رەدکرد بەراود ساڵ گوزەشتە وە نزیکەی 820 هەزار ریال.