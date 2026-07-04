‏خول نوويگ.. پاکستان میوانداری دانوسەنین ئەمریکا و ئیران کەێد ئەرا گفتوگوکردن لەبان 3 دۆسیە

‏شەفەق نیوز - ریاز

‏میدیایل عەرەبی، ئمڕوو شەممە، خەوەر دان پاکستان خول نوویگ لە دانوسانەیل ناوەین ئەمریکا و ئیران لە ۱۱ تەمووز/یوولیۆ جیوەجی کەید، ئەوەیش لە چوارچمگ ئەو تەقەلایەیلە کە ئەرا دەسوەپیکردن رێچکەی دانوسانەیل ناوەین هەردوگ لایەنەگە دیاری کریاس.

‏ئی خولە کە چەوەڕی کریەید، سێ دۆسیەی سەرەکی تاوتوێ کەید، کە بریتین لە: سزایەیل ئەمریکی کە لەبان تەهران چەسپانیە، پویلەیل وسیاگ ئیرانی، وەرد دۆسیەی ئەتۆمی ئیرانی، وەپای ماڵپەڕ "العربیه" دیاریکردیە.

‏دیاری کرد، ئاست نوێنەرایەتی شاند ئیرانی لە دانوسانەیلە تا ئیسە یەکلایی نەکریایە، و دیاریکرد ئی بڕیارە دویای تەوبوین رێوڕەسم لەخاکسپاردن تەرم رێبەر ئیرانی عەلی خامنەیی دیاری کرێد.

‏ئی خولە دویای چەن مانگیگ لە پەیوەندییەیل ناڕاستەوخوەی ناوەین واشنتۆن و تەهران تێ، کە گرنگی داینە ئەرا کۆنتڕۆڵکردن ئاڵۆزییەیل و زینگردن رێچکەی دانوسانەیل لەبان بەرنامەی ناوەکی، لە ناو وەردەوامی گیچەڵەیل لەبان هەڵگردن سزایەیل و ئەو گرەنتیەیە کە هەردوگ لا داوای کەن.

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