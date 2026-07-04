خول نوويگ.. پاکستان میوانداری دانوسەنین ئەمریکا و ئیران کەێد ئەرا گفتوگوکردن لەبان 3 دۆسیە
شەفەق نیوز - ریاز
میدیایل عەرەبی، ئمڕوو شەممە، خەوەر دان پاکستان خول نوویگ لە دانوسانەیل ناوەین ئەمریکا و ئیران لە ۱۱ تەمووز/یوولیۆ جیوەجی کەید، ئەوەیش لە چوارچمگ ئەو تەقەلایەیلە کە ئەرا دەسوەپیکردن رێچکەی دانوسانەیل ناوەین هەردوگ لایەنەگە دیاری کریاس.
ئی خولە کە چەوەڕی کریەید، سێ دۆسیەی سەرەکی تاوتوێ کەید، کە بریتین لە: سزایەیل ئەمریکی کە لەبان تەهران چەسپانیە، پویلەیل وسیاگ ئیرانی، وەرد دۆسیەی ئەتۆمی ئیرانی، وەپای ماڵپەڕ "العربیه" دیاریکردیە.
دیاری کرد، ئاست نوێنەرایەتی شاند ئیرانی لە دانوسانەیلە تا ئیسە یەکلایی نەکریایە، و دیاریکرد ئی بڕیارە دویای تەوبوین رێوڕەسم لەخاکسپاردن تەرم رێبەر ئیرانی عەلی خامنەیی دیاری کرێد.
ئی خولە دویای چەن مانگیگ لە پەیوەندییەیل ناڕاستەوخوەی ناوەین واشنتۆن و تەهران تێ، کە گرنگی داینە ئەرا کۆنتڕۆڵکردن ئاڵۆزییەیل و زینگردن رێچکەی دانوسانەیل لەبان بەرنامەی ناوەکی، لە ناو وەردەوامی گیچەڵەیل لەبان هەڵگردن سزایەیل و ئەو گرەنتیەیە کە هەردوگ لا داوای کەن.