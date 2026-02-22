"خزمەتگای نهێنی" ترەمپ چەکداریگ لە بارەگای داکاسیانی کوشێد

شەفەق نیوز – واشینتۆن

خزمەتگای نهێنی ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، کوشتن کەسیگ چەکدار راگەیان کە تەقەلا داگە بچوودە ناو بارەگای داکاسیان سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ لە سەیرانگای "مارا لگو" لە ویلایەت فلۆریدا.

لە بەیاننامەیگ هاوبەش وت: ئەو کەسە لە نزیک دەر باکوور شوینەگە گەنجیگ لەناو تەمەن بیس ساڵان دیاری کریا کە دیار بوی تفەنگیگ و دەبەی سزەمەنی وەپی بویە.

وتیش: "ئەندامەیل خزمەتگای نهێنی جویر هەڕەشەی راستەوخۆ وەگەردی رەفتار کردن، تیر لەلی گردن کە لە شوین خوەی کوشیا، دیاری کرد کە ترەمپ لەو مەوقە ناو ماڵەگە نەویە، بەڵکم لە واشینتۆن بوی.

وەگورەی میدیای ئەمریکی، توێژینەوەیەیل وەردەوامن ئەرا دیارکردن مدوو ئەو رویداوە، وە هاوبەشی وەرد دزگای توێژینەوەی فیدەراڵ.