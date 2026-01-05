خانمە سەروک وەختانەی ڤەنزوێلا: جەنگ نیەخوازیمن

شەفەق نيوز- كاراكاس

دیلسی رودريگيز، خانمە سەروک وەختانەی ڤەنزوێلا، ئمڕوو دووشەممە، داوا لە حکومەت ئەمریکا کرد وەیەکەو کار بکەن لەبان ئەوزەڵکردن هاوبەش لە چوارچیوەی یاسایی ناودەوڵەتی.

رودريگيز بە گردەوبوین حکومەت وڵاتەگە وت: داوا لە حکومەت ئەمریکا کەیمن وەگەردمان کار بکەێد لە ئەژیندای هاوکاری ئەرا ئەوزەڵکردن هاوبەش لە چوارچیوەی یاسای ناودەوڵەتی ئەرا پاڵپشتیکردن وەیەکەوژیان وەردەوام کۆمەڵگا.

وتیش: تەقەلا ئەرا پەیوەندییگ ناودەوڵەتی هاوسەنگ و لە بنەمای رێزگردن ناوەین ئەمریکا و ڤەنزوێلا لە گرنگی ئیمەس.

رودريگيز لە قسەیلی ئەرا ترەمپ وت: گەل و ناوچەی ئیمە شایستەی ئاشتی و گفتوگۆە نەک جەنگ، یەسە ڤەنزوێلا کە باوەڕ وەپی دیرمڕ کە ژیانم وەپی دامە، خەوم ئەوەسە ڤەنزوێلا بوودە هازداریگ مەزن.