خانمە جیگر مادورۆ کارەیل سەرۆک ڤەنزوێلا وەڕیەو بەێد

شەفەق نيوز - كاراكاس

فەرمانگەی دەستووری لە دادگای باڵای ڤەنزوێلا، فەرمان دەرکرد تا ديلسی رودريگيز خانمە جیگر سەرۆک نيكۆلاس مادورۆ پۆست وەڕیەوبردن کارەیل سەرۆک وڵات بوەێد، لە نەوین ئەو سەرۆکە کە شەوەکی دویەکە شەممە، وە لایەن هیزەیل ئەمریکا دەسگیر کریا.

فەرمان دادگا نشان دەێد کە رودريگيز لە پۆست سەرۆک کۆمار ڤەنزوێلای بولیڤاری نیشێد، ئەرا وەردەوامی ئیدارەکردن و وەرگریکردن گشتگیر لە نەتەوە.

وتیش: دادگا ئەوەسا باس باوەتەگە کەێد ئەرا دیاریکردن چوارچیوەی یاسایی ئەرا وەردەوامی دەوڵەت و ئیدارەی حکومەت و وەرگری لە سەروەری لە نواگیریکردن نەمان زوورکاری سەرۆک کۆمار.