خامەنەئی وە وینەی پەیکەریگ شکیای وەڵام هەڕەشەیل ترەمپ دەێدەو

شەفەق نيوز- تەهران

عەلی خامەنەئی ریبەر ئیرانی وەڵام هەڕەشەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا وەبان ئیران دادەو، و باسی وە دەسەڵاتدار ستەمکار و بوغرا کرد، و نوقڵانەی رمیانی دا هەکاتی فیرعەون و نەمروود.

خامەنەئی وە بڵاوکردن وینەیگ هەڵوێست خوەی نشان دا کە پەیکەریگ شکیایە هن ترەمپ جویر پەیکەر فیرعەونی شکیاییگ دەرکەفت.

خامەنەئی لەبان وینەگە وە زوان فارسی نویسان: ئەو باوگە کە لەورا نیشتیە لویتبەرز و بوغرا و فەرمان لەبان گشت جیهان دەرکەێد، بایەسە بزانێد کە ستەمکار و خوەیدیەیل لە جیهان، جویر فیرعەون و نەمروود و رەزا خان و محمد رەزا و کەسەیلیگ ترەک، هەمیشە وەختیگ لە لوتکەی بوغرایی خوەیان بوینە رمیان، یەیش جویر فیرعەون رمیەێد.