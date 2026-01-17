خامەنەئی: کەفتن قوربانی لەناو ناڕەزایەتیەیل ئیران تاوان ترەمپ بویە

شەفەق نيوز- تەهران

سەید عەلی خامەنەئی ریبەر ئیرانی، ئمڕوو شەممە، وەرپرسایەتی کەفتن قوربانی لەناو ناڕەزایەتیەیل ئیران خستە مل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا.

خامەنەئی لە وتاریگ وت: سەرۆک ئەمریکا تاوانکارە، کە بویە مدوو زەرەدەیل مرۆیی و دارایی لە وڵاتەگە.

هەمیش رەخنە لەو توومەت و بوختەیلە گرد کە ترەمپ وە گەل ئیران کردگە، دیاری کرد کە گاڵداین دوایین وەبان ئیران جیاواز بوی چوینکە دەس خود سەرۆک ئەمریکا لەناوی بوی.

خامەنەئی وتیش: ئەمریکا پشتگیری لە فیتنە لەناو ئیران کرد جویر پیشکەشی ئەرا کاریگ گەورەتر تواستیە جیوەجی بکەێد، و شمارەی گەورەیگ لە ریبەر و سەرکردەیل ئاژاوە و خراوەکاریە تاوانکاریل دەسگیر کریان.

وتیش: وڵاتەگە وەرەو جەنگ نیەڕانیەێد، وەلێ هیچ ئاسانکارییگ وەگەرد تاوانکارەیل و لەیاسادەرچگەیل لەناو کۆمەڵگا نییە.

خامەنەئی چەن جاریگ رەخنە لە ترەمپ گرد لە هەڵوێستەیل پشتگیریکردن ناڕەزایەتیەیل ئیران، و هاندەرەیل وەبان داگیرکردن دامودەزگایەیل دەوڵەت، و باسی وە کەلەڕەق کرد.