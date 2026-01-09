خامەنەئی: ئاژاوەگەرەیل خوازن رازی ترەمپ بکەن

شەفەق نيوز- تەهران

عەلی خامەنەئی ریبەر ئیرانی، ئمڕوو جمعە، وت: ئاژاوەگەرەیل خوازن دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا رازی بکەن، دووپاتیش کرد کە وڵاتەگەی وەخشین وەگەرد ئەو نەوکەرەیلە نەیرێد کە ئەرا بەرژەوەنی بیگانە کار کەن.

خامەنەئی لە وتاریگ داوا لە سەرۆک ئەمریکا کرد بکەفێدە فتراق گیچەڵەیل وڵاتەگەی، و داوا لە گەل ئیران کرد مقیەتی یەکێتیی بکەن.

وتیش: ئەگەر مقیەتی لە یەکێتی خوەمان کردیمن لەبان دوژمنەیل سەرکەفیمن، دووپاتیش کرد کە ئیران واز لە بنەما و ریڕەویەیل خوەی نیارێد، و سەر ئەرا ئەرا سیخوڕەیلە نیەچەمنیمن کە کار ئەرا بەرژەوەنی دەرەکی کەن.

خامەنەئی باس ئاژاوەگەرەیل کرد کە خوازن رازی ترەمپ بکەن، وتیش: ئەمریکا دەسی وە خوین هەزاران ئیرانی لە جەنگ دوانزە رووژەگە وەبان ئیران پلگیاس.

دویەکە پەنجشەممە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا دووارە هەڕەشەی دەسوەردان سەربازی دا، ئەگەر ئیران ناڕەزایەیل بکوشێد.