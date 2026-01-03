‏خامنەیی دەربارەی خوەنیشاندەرەیل ئیران: بایەت "ئاژاوەگێڕەیل" لە سنوور ئەرایان بنریەێد

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏عەلی خامنەیی، رێبەر باڵای ئیران، ئمڕوو شەممە، لەباوەت ئەو خوەنیشاندانەیل نووە کە تەهران و چەن پارێزگایگ تر گردیەسەو راگەیان، دووپاتکرد لە داواکاریە "ئابووریەیل" خوەنیشاندەرەیل.

‏خامنەیی مەوقەی پیشوازیکردن لە بڕیگ لە بنەماڵەی شەهیدەیل وت: "ئیمە وەرد ناڕەزایەتیەیل گفتوگوکەیمن، باوجی توخمەیل ئاژاوەگێر گفتوگو وەردیان نیەرێد و هویچ وەلیفەتیگ نیەرێد، بەڵکم بایەت لە سنوور خوەیان بوسریەن".

‏وتیش:" ئیانە گاڵدریاگ و وە کراگیریاگ دوژمن کە لە پشت بازرگانەیل وسیانە، و دروشمەیل دژ وە ئیسلام و دژ ئیران بەرزەوکەن".

‏لەلایگ پۆلیس ئیران راگەیان، خوەنیشاندەرەیل لە وڵاتەگە روی لە زیایشوین کەێد و وەرەو تونوتیژی چوود، لەهەمان وەخت ئاژانس " فارس" هووشداریدا لە ئەگەر دروسەوبوین راپەڕینیگ چەکداری.

