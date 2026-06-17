حەماس: رەسیمنە رێککەفتنەیل فراوانیگ ئەرا وسانن تەقەکردن

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

بزوتنەوەی "حەماس"، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات کرد کە رەسیەسە رێککەفتنەیل وەگەرد ناوەنجیکارەیل و کلکریای ئەنجومەن ئاشتی، ئەرا رێککەفتنەیل فراوانیگ ئەرا وسانن تەقەکردن لە کەرت غەزە.

بزوتنەوەگە لە لێدوانیگ رووژنامەوانی وت: وەردەوامیمن لە گفتوگۆیل لە قاهیرە وەگەرد ناوەنجیکارەیل و کلکریای ئەنجومەن ئاشتی نیکۆلای ملادینۆڤ، ئەرا جیوەجیکردن بڕگەیل وسانن تەقەکردن لە غەزە.

وتیش: دۊکە وەگەرد ناوەنجیکارەیل رەسیمنە رێککەفتنەیل فراوانیگ لەبارەی جیوەجیکردن بڕگەیل وسانن تەقەکردن، و خستە روی کە کار کەێد ئەرا جیوەجیکردن ئەوەگ مەنەیسەو لە گام یەکەم ئەرا وسانن تەقەکردن و دەسکردن وە جیوەجیکردن بڕگەیل گام دۊیەم.

بزوتنەوەگە دووپات کرد کە دۆسیەی چەک خستیمنە فتراق لەناو نزیکەوبۊنیگ لۆژیکی و گونجیاگ و پەسەنکریاگ لەلای گشتیان.

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو چوارشەممە، میدیایەیل راگەیانن خەوەردان، لە زوان سەرچەوەیگ لە تیم کلکریای "ئەنجومەن ئاشتی" نیکۆلای ملادینۆڤ، و سەرچەوەیگ ترەک لە بزوتنەوەی حەماس وە بۊیین نیشانەیل ئەرێنییگ لەبارەی وەرەونواچگن لە تەواوکردن جیوەجیکردن رێککەفتن وسانن تەقەکردن ناسک لە غەزە، کە لە تشرین یەکەم گوزەشتە راگەیانیاس.

هەردوگ سەرچەوەگە وە شیوەیگ جیا قسە کردن لەبارەی کەشوهەوای دیدارەیل کە ملادینۆڤ لە قاهیرە ئەنجامیان داگە، وەگەرد شاند حەماس و نوێنەرەیل وڵاتە ناوەنجیکارەیل لە رێککەفتنەگە (میسر، و قەتەر، و تورکیا) ئەرا تەکاندان جیوەجیکردن ئەو پلانە کە سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ لەبارەی غەزە خستیەسەی روی، و ئەنجومەن ئاسایش وە بڕیاریگ لە تشرین دۊەم گوزەشتە پەسەنی کردگە.