حووسیەیل هاوکاری تەواویان وەگەرد ئیران راگەینن

شەفەق نيوز- سەنعا

گرووپ ئەنسارولڵای حووسی لە یەمەن، ئمڕوو شەممە، لە بەیاننامەیگ نەفرەتکردن لە پەلاماردان ئەمریکا و ئیسرائیل وەبان ئیران راگەیان، و ئەو پەلامارە وە شکانن هاوکیشەی نواگیریکردن دانە قەڵەم، و ئامادە کەێد ئەرا پەلاماردان گشتی.

لە بەیاننامە باس هاوکاری تەواوەتی و چەسپیای وەگەرد ئیران لە سەرکردایەتی و حکومەت و گەل کرد، دووپاتیش کرد کە ئەو پەلامارە گامیگ پیشکەفتگە لە پڕۆژەی ئەمریکی ئیسرائیلی ئەرا ملکەچکردن ناوچەگە و تا بیلێد ئیسرائیل زاڵەو بوود.

دووپاتیش کرد کە زیایچگن ئەمریکی ئیسرائیلی ئاسایش ئەرا قەوارەی سهیۆنی پەیا نیەکەێد، و فراوانکردن بازنەی پەلامارەیل تەنیا وەرەو زیایکردن جەنگ و خەسەوکردن ریڕەوی وەرخودان لە ناوچەگە لەلی بوودەو.