حووسیەیل پەلاماردان شوینەیلیگ ناسک ئیسرائیلی لە قودس راگەینن

شەفەق نيوز- سەنعا

هیزەیل چەکدار یەمەنی سەروە گرووپ ئەنسارولڵا حووسی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە هیز مووشەکی پەلامار شوینەیلیگ ناسک دا لە قودس وە مووشەکیگ بالیستی ئەوبان دەنگ لەچین فەلەستین2 پەراشەدار.

یەحیا سەریع قسەکەر حووسیەیل لە بەیاننامەیگ کە میدیایەیل راگەیانن حووسیەیل بڵاوی کردن وت: ئۆپراسیۆنەگە وە خاسی خودا ئامانجەیل خوەی وەجی هاورد، و بویە مدوو وایین ملیۆنان لە رێنەیل سەهیۆنی وەرەو پەناگەیل.

وتیش: ئیمە چەودیاریکردن لە گەشەیل رەوشەیل و هەڵوێست لە غەززە کەیمن لە رووشنایی نووەوبویەیل دویایین، دووپاتیش کرد کە هەماهەنگی وەرد وەرخودان دیریمن.

وتیش: رەفتارکردن ئەوەسا وەگورەی گەشەیل لە چین جەنگ کریەێد، کە بڕەسێد وە جیوەجیکردن داوایەیل گەل فەلەستینی ستەمدیدەمان، دووپاتیش کرد لە وەردەوامی ئۆپراسیۆنەیل پاڵپشتیکردن تا وسیان دوژمنایەتی لەبان غەززە و هەڵگردن گەمارۆدانەگە لەبانی.