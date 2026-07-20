حووسییەیل چەسپانن قەیەغەیگ دەریایی لەبان سعودیە راگەیانن

شەفەق نیوز - سەنعا

گرووپ ئەنسارولڵا "حووسییەیل" لە یەمەن، ئمڕوو دوشەممە، چەسپانن قەیەغەیگ لەبان جویلەی دەریایی پەیوەندیدار وە سعودیە راگەیان، و دووپات کردن کە بڕیارەگە وە هاوکیشەی "گەمارۆ وە گەمارۆ" تیەێد.

گرووپەگە لە بەیاننامەیگ وت، کە ئەوان دووپات لەبان "ماف گەل یەمەنی لە رۊوەڕۊبۊنە گەمارۆ وە گەمارۆ، و ئاڵووز گشتگیر وە ئاڵووز گشتگیر" کەن، و دووپات لەبان ئامادەباشی تەواویان ئەرا "گشت وژاردەیل کرد".

زیای کردن کە "هەر کاریگ کە دوژمن سعودی لەڕی ئاڵووزکردن گشتگیرەو ئەنجامی بەێد وەرەوڕۊی ئاڵووزییگ گشتگیر و سەخت بوودەو"، و بانگەواز ئەرا رووڵەیل گەل یەمەنی کردن ئەرا "وەردەوامبۊن لە ئامادەباشی گشتی و ئامادەکاری تەواو ئەرا گشت سیناریۆیەیل، و پاڵپشتیکردن بەرەیل وە جەنگاوەرەیل".

لە لای خوەیەو، ئەندام مەکتەب سیاسی لە گرووپ ئەنسارولڵا، حیزام ئەسەد، وت کە "وژاردەیل گرووپەگە فرەن ئەرا هەڵگردن گەمارۆ لەبان یەمەن، و لەناویان چەسپانن گەمارۆ لەبان سعودیە"، و دیاری کرد کە "هیزە چەکدارەیل سەر وە گرووپەگە وەرەو جەنگیگ گشتگیر چن ئەگەر گەمارۆ لەبان وڵاتەگە هەڵنەگیرێد".

جی باسە کە سەرکردەی بزووتنەوەی ئەنسارولڵای یەمەنی "حووسییەیل"، عەبدولمەلیک حووسی، پەنجشەممەی گوزەشتە، توومەتبار سعودیە کردۊد کە وەرەو هاوکاری وەگەرد ئەمریکا و ئیسرائیل و بەریتانیا چوود ئەرا "دروسکردن ئاژاوەیل" لە جیهان ئیسلامی، و پەلاماردان هەر هەڵوێستیگ وەبڕەو ئەرا سەرخستن پەڕاوگەی فەلەستینی یا ئەرا رۊوەڕۊبۊن "ستەمکاری ئەمریکی ئیسرائیلی".