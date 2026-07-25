حووسییەیل ئامانجگردن دامەزراوەیل نەفت لە سعودیە راگەینن و هەڕەشەی ئاڵووزییگ گەورەتر کەن

حووسییەیل ئامانجگردن دامەزراوەیل نەفت لە سعودیە راگەینن و هەڕەشەی ئاڵووزییگ گەورەتر کەن
2026-07-25T13:16:50+00:00

شەفەق نیوز - سەنعا

یەحیا سەریع، قسەکەر سەربازی وەناو گرووپ ئەنسارەڵا (حووسییەیل) لە یەمەن، رووژ شەممە، راگەیان لە جیوەجیکردن پەلامارەیلیگ کە دامەزراوەیل سەر وە کۆمپانیای ئارامکۆ سعودیە لە هەردوگ شار جیزان و یەنبوع کردنەسە ئامانج، و دووپات کرد کە ئۆپراسیۆنەیلە وە دەیان مووشەک بالیستی و باڵدار و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان جیوەجی کریانە.

 سەریع لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگاداری بۊ، وت کە گرووپەگە "ئامانجەیل ناسک" ئەرا دامەزراوەیل ئارامکۆ لە جیزان و یەنبوع کردنەسە ئامانج، و زیای کرد کە پەلامارەیل وە وەکارهاوردن "دەیان مووشەک بالیستی و باڵدار و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل" هاتنە.

 دووپات کرد کە گرووپەگە "دوودڵ نیەوود لە قۊلەوکردن گامەیلی وەپای وەرەونواچگنەیل رەوشەگە"، و دووپات لەبان ئەوە کرد کە وە "هاوکیشەی گەمارۆ وە گەمارۆ و ئاڵەەزی وە ئاڵووزی" باسی کرد.

 دیاری کرد کە وەرگرییەیل سەر وە گرووپەگە، شەو گوزەشتە، وەگەرد فڕۆکەیل سعودی کە وت پەلامارەیل ئاسمانی لەبان حودەیدە و دوورگەی کەمەران جیوەجی کردنە، کەفتنەسە رویوەڕوی بوینە.

لەی باوەتەو، سەرۆکایەتی وەزیرەیل سەر وە حووسییەیل وت کە "ئاڵووزکردن وە ئامانجگردن فڕۆکەخانەی سەنعا و حودەیدە و کەمەران وەرانوەر کریەێد وە ئاڵووزییگ گەورەتر".

 تا ئیسە هیچ لێدوانیگ فەرمی لە دەسەڵاتەیل سعودیە یا کۆمپانیای ئارامکۆ لەبارەی پەلامارە راگەیانریاگەیل یا قەوارەی زەرەدەیل دەرنەچگە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon