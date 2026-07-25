حووسییەیل ئامانجگردن دامەزراوەیل نەفت لە سعودیە راگەینن و هەڕەشەی ئاڵووزییگ گەورەتر کەن
شەفەق نیوز - سەنعا
یەحیا سەریع، قسەکەر سەربازی وەناو گرووپ ئەنسارەڵا (حووسییەیل) لە یەمەن، رووژ شەممە، راگەیان لە جیوەجیکردن پەلامارەیلیگ کە دامەزراوەیل سەر وە کۆمپانیای ئارامکۆ سعودیە لە هەردوگ شار جیزان و یەنبوع کردنەسە ئامانج، و دووپات کرد کە ئۆپراسیۆنەیلە وە دەیان مووشەک بالیستی و باڵدار و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان جیوەجی کریانە.
سەریع لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگاداری بۊ، وت کە گرووپەگە "ئامانجەیل ناسک" ئەرا دامەزراوەیل ئارامکۆ لە جیزان و یەنبوع کردنەسە ئامانج، و زیای کرد کە پەلامارەیل وە وەکارهاوردن "دەیان مووشەک بالیستی و باڵدار و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل" هاتنە.
دووپات کرد کە گرووپەگە "دوودڵ نیەوود لە قۊلەوکردن گامەیلی وەپای وەرەونواچگنەیل رەوشەگە"، و دووپات لەبان ئەوە کرد کە وە "هاوکیشەی گەمارۆ وە گەمارۆ و ئاڵەەزی وە ئاڵووزی" باسی کرد.
دیاری کرد کە وەرگرییەیل سەر وە گرووپەگە، شەو گوزەشتە، وەگەرد فڕۆکەیل سعودی کە وت پەلامارەیل ئاسمانی لەبان حودەیدە و دوورگەی کەمەران جیوەجی کردنە، کەفتنەسە رویوەڕوی بوینە.
لەی باوەتەو، سەرۆکایەتی وەزیرەیل سەر وە حووسییەیل وت کە "ئاڵووزکردن وە ئامانجگردن فڕۆکەخانەی سەنعا و حودەیدە و کەمەران وەرانوەر کریەێد وە ئاڵووزییگ گەورەتر".
تا ئیسە هیچ لێدوانیگ فەرمی لە دەسەڵاتەیل سعودیە یا کۆمپانیای ئارامکۆ لەبارەی پەلامارە راگەیانریاگەیل یا قەوارەی زەرەدەیل دەرنەچگە.