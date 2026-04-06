"حوسییەیل": پەلامار ئیسرائیل دایمنە وە ئۆپەراسیۆنیگ هاوبەش وەگەرد ئیران و حزبوڵا
شەفەق نیوز - سەنعا
هیزە چەکدارە یەمەنییەیل سەروە بزووتنەوەی ئەنسارولڵا "حوسییەیل"، ئمڕوو دوشەممە، خەوەردان لە ە جیوەجیکردن پەلاماریگ مووشەکی هاوبەش وەگەرد ئیران و حزبولڵای لوبنانی وەبان شوینەیلیگ ئیسرائیلی، وە دووپاتکردن ئەوە کە پەلامارەگە رەسیەسە ئامانج خوەی.
حووسیەیل لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وتن: "هیزەیلەمان ئۆپەراسیۆنیگ هاوبەش وەگەرد سوپای پاسداران و هیزە چەکدارەیل کۆمار ئیسلامی لە ئیران و وەرگری ئیسلامی لە لوبنان جیوەجی کردن وە گورزیگ لە مووشەکەیل باڵدار و فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل کە چەن شوینیگ گرنگ و سەربازی سەروە دوژمن ئیسرائیلی لە ئوم رەشراش لە باشوور فەلەستین داگیرکریاگ کردنەسە ئامانج و ئۆپەراسیۆنەگە وە دەسمیەتی خودا وە سەرکەفتگی رەسیە ئامانجەیل خوەی.
بەیاننامەگە وتیش: "ئۆپەراسیۆنەگە وە ئامانج پاڵپشتی و پشتیوانی ئەرا تەوەر جیهاد و وەرگری لە ئیران و لوبنان و عراق و فەلەستین هات، و لە چوارچیوەی نواگیریکردن پیلان زایۆنی کە رووڵەیل نەتەوەمان لە ناوچەگە کەێدە ئامانج کە تەقەلا دەێد ئەرا دامەزرانن ئەوەگ وەپی ئویشن ئیسرائیل گەورە لەژیر ناو ئاڵشتکردن خوەرهەڵات ناوڕاس.