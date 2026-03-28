‏حوسییەیل: ئۆپراسیۆنەیلمان دژ وە ئیسرائیل وەردەوام بوود تا ئەو وەختە "دەسدرویژی" لە ئیران و لوبنان و عراق و فەلەستین وسێد

‏شەفەق نیوز - سەنعا

‏قسەکەر سەربازی وەناو گرووپ حوسی، عەمید یەحیا سەریع، ئمڕوو شەممە، دووپاتکرد کە گرووپەگە وەردەوام بوود لە گورز وشانن ئەرا بان ئیسرائیل تا کۆتاییهاتن "دەسدرویژی" لەبان بەرەی "وەرگری" لە ئیران و لوبنان و عراق و فەلەستین.

‏عەمید سەریع لە وتاریگ تەلەفزیۆنی، بەشداری حوسییەیل لە ململانێی ناوچەگە راگەیان، ئەویش وە جیوەجیکردن یەکەمین ئۆپراسیۆنیگ سەربازی دژوە ئیسرائیل لە ری وەجبەیگ لە مووشەک بالیستیک کە ئامانجەیلیگ "هەستیار وە سەرکەفتن" گردەو، هاووەخت وەگەرد ئۆپراسیۆنەیل دژوە ئیران و لوبنان.

‏دووپات کرد، ئەو پەلامارەیلە کە حوسییەیل ئەنجامی دەن وەردەوام بوود تا ئەو وەختە کە ئامانجەیل رەسنە جی، کە ئەویش وسیان "دەسدرویژی" لەبان هەر چوار وڵاتەگە.

