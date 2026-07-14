ئەحمەدی نەژاد راپۆرتیگ ئەمریکی لەباوەت پرۆسەیگ ئیسرائیلی ئەرا گلەوداینی ئەرا دەسەڵات رەت کەێد

شەفەق نیوز - تاران

مەحموود ئەحمەدی نەژاد سەرۆک وەرین ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، دروسی ئەو هەڵوەسینە رەت کرد کە باس لە جیوەجیکردن پرۆسەیگ نهێنی لەلایەن دەزگای هەواڵگری ئیسرائیلی "مۆساد" کەن ئەرا گلەوداینی ئەرا دەسەڵات.

نویسینگەی راگەیانن نەژاد لە بەیاننامەیگ باس ئەوە کرد، کە ئەو هەڵوەسینە کە رووژنامەی "نیۆیۆرک تایمز" ئەمریکی بڵاویان کردگەسەو، ئامانج لەلیان "چەواشەکردن رای گشتی و وەڕێخستن جەنگیگ دەرۊنییە دژ وە ئیران".

بەیاننامەگە، وەپای ئەوەگ ماڵپەڕ "بەهار نیوز" ئیرانی بڵاوی کرد، دووپات ئەوە کرد کە ئی هەڵوسینە رەنگدانەوەی راسی نیین، و رووژنامەی نیۆیۆرک تایمز وە "بڵاوکردن خەوەرەیل دروو و هەڵوەسیاگ" ناسیاس.

باس ئەوە کرد کە ئەحمەدی نەژاد "سەرقاڵە وە کارەیل رووژانەی خوەی و وەردەوامە لە خزمەتکردن گەل ئیرانی".

رووژنامەی "نیۆیۆرک تایمز"، دۊکە دوشەممە، باس ئەوە کردۊد کە ئیسرائیل تەقەلا داگە، لە چوارچیوەی پرۆسەیگ نهێنی، پەیوەندی وەگەرد مەحموود ئەحمەدی نەژاد بکەێد وە ئامانج گلەوداینی ئەرا دەسەڵات وە جویر سەرکردەیگ نوو ئەرا ئیران، بەڵکم ئی تەقەلا وە شکس کووتایی هاتیە.