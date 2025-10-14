ئەحمەد شەرع: ئارەزوو نەیرم جەنگ وەرد ئیسرائیل بکەم
شەفەق نيوز– دیمەشق
ئەحمەد شەرع سەرۆک وەختانەی سوریا، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە وڵاتەگەی شایستەی ئەوەشن کە وە ئاسایش و ئاشتی بژێد، وتیش: ئەوەیش کەفێدە بەرژەوەنی ناوچەگە و جیهانیش.
شەرع لە دیداریگ وەگەرد بەرنامەی "60 دقيقة" لەبان کەناڵ قناة "سی بی ئێس نيوز" ئەمریکی وت: سوریا لە وەختیگەە رەسیمنەسە دیمەشق چز ئیسرائیل نەیاس، و نیەخوازیمن بویمنە هەڕەشەیگ ئەرا ئەو یا ئەرا هەر دەوڵەتیگ ترەک.
سەرۆک سوریا دووپاتیش کرد کە پەلاماردان کۆشک سەرۆکایەتی وەلایەن ئیسرائیل پەیامیگ سیاسی نەوی وەلێ راگەیانن جەنگ بوی، لە خود وەختەگە دیاری کرد کە دیمەشق ئارەزوو جەنگکردن وەرد ئیسرائیل نەیرێد.
شەرع باش گرنگی کیشانن ئیسرائیل لە هەر خاڵیگ کرد کە دویای هەشت کانوون یەکەم 2024 داگیری کردگە، دووپاتیش کرد کە سوریا ئەوەسا وازەو بوود لەبان ئەو هاوبەشیەیل ناودڵەتیە کە رێز لە سەرەوەیی گرن.