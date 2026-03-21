حزبوڵلا وەگەرد ئیسرائیل کەفتنەسە جەنگ سەختیگ و ئیران پالامار فڕۆکەخانەی "بن گۆریۆن" دەێد

شەفەق نیوز - بەیرووت / تاران

حزبولڵای لوبنانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان ک جەنگاوەرەیلی وەگەرد هیزەیل سوپای ئیسرائیل لە ناوچەیلبگ لە ناو خاک لوبنان وە تونی وەجەنگ هاتنە و زەبر راستەخۆ دەس وەشاننە.

حزبەگە لە چەن بەیاننامەیگ سەربازی وت: وە بڕیگ مووشەک کۆمەڵەیل سەرباز سوپای ئیسرائیلی لە دەورگرد بەندیخانەی "خیام" لە باشوور لوبنان کردەسە ئامانج.

وتیش: جەنگاوەرەیلی وەگەرد هیزیگ ئیسرائیلی ک تەقەلا داگە بچوودە ناو تەلار شارەوانی "ناقوورە" جەنگ کردنە و زەبر راستەوخۆ لەلییان دانە. هەرلیوا دوو گردەوبوین تریش لە سوپای ئیسرائیل وە مووشەک پەلامار دانە ک یەکیگیان لە شوون "مەرج" وەرانەور ئاوای "مەرکەبا" بۊ و ئەوەکەیش لە پڕۆژەی "تەیبە" بۊ.

لە لاییگ ترەک، میدیای ئیرانی راگەیان ک هیزەیل سوپای ئیران پەلاماریگ وە درۆن ئەنجام دانە و ئەممارەیل سزەمەنی و فڕۆکەیل سزەمەنی لە فڕۆکەخانەی "بن گۆریۆن" ئیسرائیلی کردنەسە ئامانج.